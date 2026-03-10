 Guatemala respalda a CIDH en lucha contra el crimen organizado
Nacionales

Guatemala reafirma su respaldo a la CIDH contra el crimen organizado

El 195 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se desarrolla en el país.

Compartir:
Personas participan durante una audiencia publica este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala)., EFE
Personas participan durante una audiencia publica este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). / FOTO: EFE

Guatemala reafirmó este martes su respaldo a la nueva resolución sobre "Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rechazando los modelos de seguridad basados exclusivamente en la represión o estados de excepción permanentes.

Durante el 195 Período de Sesiones que se celebra del 9 al 13 de marzo en la capital guatemalteca, la embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos ( OEA), Claudia Escobar, subrayó que el país ha optado por un "enfoque equilibrado" frente a amenazas como el narcotráfico y la extorsión.

Escobar enfatizó que las respuestas reactivas no desarticulan las estructuras criminales ni atienden las causas de fondo, como la exclusión y la desigualdad.

"Seguridad y derechos humanos deben avanzar juntos. Un enfoque transversal de derechos humanos fortalece la legitimidad y la eficacia de las políticas de seguridad", afirmó la diplomática.

Asimismo, advirtió que los estados de emergencia no deben convertirse en una respuesta permanente a desafíos estructurales.

Guatemala acoge sesiones de la CIDH para analizar casos de derechos humanos

El 195° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará casos de operadores de justicia, pueblos y comunidades indígenas, temas de movilidad humana y personas privadas de libertad, entre otros puntos.

Impacto mundial

La postura guatemalteca se alinea con los 50 lineamientos presentados por el segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, quien destacó que la región concentra un tercio de los homicidios globales pese a tener solo el 9% de la población mundial.

Caballero instó a los Estados a romper la "falsa dicotomía" entre eficacia policial y respeto a las garantías fundamentales.

Para desarticular la operatividad criminal y garantizar la viabilidad democrática, Escobar explicó que Guatemala apuesta por fortalecer la independencia judicial para evitar la cooptación del Estado y golpear el lavado de activos con el fin de asfixiar financieramente a las bandas.

Además, la estrategia prioriza la prevención social para frenar el reclutamiento de jóvenes y busca blindar a periodistas y operadores de justicia como una condición esencial para la democracia.

Finalmente, la embajadora hizo un llamado a la cooperación regional para combatir fenómenos transnacionales como el tráfico de armas y de personas, tras asegurar que ningún país puede enfrentar este desafío de forma aislada.

En Portada

Congreso elige a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso elige a magistrados del TSE

08:45 PM, Mar 10
Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia t
Nacionales

Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia

10:01 PM, Mar 10
Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemalat
Nacionales

Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala

09:38 PM, Mar 10
Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadidot
Deportes

Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadido

04:00 PM, Mar 10
VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutost
Deportes

VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutos

02:50 PM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.JusticiaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos