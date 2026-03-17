Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidad

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, aseguró este martes 17 de marzo que no habrá prórroga para la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, la cual obliga al transporte colectivo y de carga a contar con sistemas limitadores de velocidad.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el parlamentario afirmó que existe consenso entre los jefes de bloque para no ampliar los plazos establecidos en la normativa y trasladó la responsabilidad a los transportistas para que cumplan con lo dispuesto por el Ejecutivo.
"Para que haya una prórroga se tiene que cumplir con la ley, y aquí los transportistas deben venir al Congreso a trabajar en una propuesta, pero no para ampliar los plazos", expresó Contreras.
El funcionario explicó que, en lugar de extender el tiempo de implementación, se buscará facilitar el proceso de certificación para quienes ya cuentan con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), ya que —según indicó— este trámite se ha vuelto complicado para el sector.
"El Gobierno les pide un documento y eso es en lo que ellos no están de acuerdo. Queremos un mecanismo más ágil para evitar que quienes ya están regulados pasen un calvario para certificarse", añadió.
Contreras también señaló que un accidente ocurrido el fin de semana reciente refuerza la necesidad de aplicar la normativa sin retrasos, y pidió dejar de "especular" sobre una posible ampliación.
"No hay ampliación, tienen que cumplir con los plazos. El Congreso está unido en eso", subrayó.
Asimismo, indicó que se intentó abrir un espacio de diálogo entre transportistas y jefes de bloque, pero la propuesta no fue aceptada por los legisladores, quienes consideran que el tema está cerrado.
"El no fue rotundo. Ningún jefe de bloque quiso discutir una prórroga. Todos están de acuerdo en que deben cumplir la ley", afirmó.
El presidente del Legislativo recordó que las concesiones para operar el transporte público son otorgadas por el Estado, por lo que los operadores están obligados a acatar las regulaciones vigentes.
Finalmente, reconoció la importancia del sector transporte para la economía del país, pero enfatizó que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar la seguridad vial y evitar la pérdida de vidas.
"El transporte es la columna vertebral de la economía, pero deben cumplir con las leyes para no matar gente", concluyó.