 Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidad
Nacionales

Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidad

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, indicó que los transportistas deben trabajar en una ley para simplificar el mecanismo de instalación, al quedar descartada una eventual ampliación del plazo.

Compartir:
limitadores velocidad,
limitadores velocidad / FOTO:

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, aseguró este martes 17 de marzo que no habrá prórroga para la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, la cual obliga al transporte colectivo y de carga a contar con sistemas limitadores de velocidad.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el parlamentario afirmó que existe consenso entre los jefes de bloque para no ampliar los plazos establecidos en la normativa y trasladó la responsabilidad a los transportistas para que cumplan con lo dispuesto por el Ejecutivo.

"Para que haya una prórroga se tiene que cumplir con la ley, y aquí los transportistas deben venir al Congreso a trabajar en una propuesta, pero no para ampliar los plazos", expresó Contreras.

El funcionario explicó que, en lugar de extender el tiempo de implementación, se buscará facilitar el proceso de certificación para quienes ya cuentan con el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), ya que —según indicó— este trámite se ha vuelto complicado para el sector.

"El Gobierno les pide un documento y eso es en lo que ellos no están de acuerdo. Queremos un mecanismo más ágil para evitar que quienes ya están regulados pasen un calvario para certificarse", añadió.

Contreras también señaló que un accidente ocurrido el fin de semana reciente refuerza la necesidad de aplicar la normativa sin retrasos, y pidió dejar de "especular" sobre una posible ampliación.

"No hay ampliación, tienen que cumplir con los plazos. El Congreso está unido en eso", subrayó.

Asimismo, indicó que se intentó abrir un espacio de diálogo entre transportistas y jefes de bloque, pero la propuesta no fue aceptada por los legisladores, quienes consideran que el tema está cerrado.

"El no fue rotundo. Ningún jefe de bloque quiso discutir una prórroga. Todos están de acuerdo en que deben cumplir la ley", afirmó.

El presidente del Legislativo recordó que las concesiones para operar el transporte público son otorgadas por el Estado, por lo que los operadores están obligados a acatar las regulaciones vigentes.

Finalmente, reconoció la importancia del sector transporte para la economía del país, pero enfatizó que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar la seguridad vial y evitar la pérdida de vidas.

"El transporte es la columna vertebral de la economía, pero deben cumplir con las leyes para no matar gente", concluyó.

En Portada

Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidadt
Nacionales

Congreso descarta prórroga sobre implementación de limitadores de velocidad

10:52 AM, Mar 17
Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martest
Nacionales

Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martes

07:39 AM, Mar 17
¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?t
Nacionales

¿Cómo buscan bajar los precios del combustible en Guatemala?

09:05 AM, Mar 17
Gerardo Paiz brinda detalles del Guatemala vs. Argentinat
Deportes

Gerardo Paiz brinda detalles del Guatemala vs. Argentina

01:37 PM, Mar 17
Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacionalt
Deportes

Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacional

11:11 AM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaIránMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos