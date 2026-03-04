Operativos verifican uso del Sistema Limitador de Velocidad

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) coordinó una serie de operativos en carreteras este miércoles, 4 de marzo, en seguimiento de la aplicación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en el transporte de pasajeros y de carga.
Según explicó la cartera, tomando en cuenta que está vigente la ley donde se establece que este tipo de transporte cuente con el referido sistema, se mantienen las acciones de verificación en puntos estratégicos, de acuerdo a la calendarización que se tenía, con el objetivo de verificar lo establecido en la normativa.
En estos operativos de prevención y verificación están participando elementos del Departamento de Transito de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Transportes, quienes se encargan de verificar que las unidades porten el reductor de velocidad, que no circulen con sobrecarga de pasajeros y que los pilotos cuenten con la licencia de conducir correspondiente.
La Dirección General de Transporte registra 13 mil 091 vehículos que ya cuentan con el Sistema Limitador de Velocidad. De acuerdo con la entidad, 522 corresponden a transporte colectivo y 12 mil 569 pertenecen a transporte de carga.
Transportistas esperan respuestas
El presidente del Congreso, Luis Contreras, se reunió el pasado viernes con varios transportistas como seguimiento a la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que obliga al transporte colectivo y de carga contar con reductores de velocidad.
En ese sentido, el diputado explicó que se presentará una iniciativa de ley que da una prorroga para dicha implementación hasta el 31 de marzo del 2027, considerando que a la presente fecha las circunstancias técnicas, administrativas, económicas y operativas han dificultado la implementación integral del Decreto Número 45-2016 del Congreso de la República y sus reformas.
Itiel Ordóñez, de la Federación Nacional de Transportistas, se reunió este miércoles con el presidente del Congreso, luego de que no se realizara ayer la sesión plenaria en la que se conocería la iniciativa para ampliar el plazo de los reguladores de velocidad.
En el acercamiento se indicó que el sector esperará que el próximo martes la propuesta sea discutida y aprobada de urgencia nacional antes de definir acciones.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7