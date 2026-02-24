Unos 20 mil vehículos deben instalar limitador de velocidad

A pocos días para que se venza plazo para instalar el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), la Dirección General de Transporte registra 13 mil 091 vehículos que ya cuentan con este método. De acuerdo con la entidad, 522 corresponden a transporte colectivo y 12 mil 569 pertenecen a transporte de carga.
El viceministro de Transporte de la cartera de Comunicaciones, Fernando Suriano, se refirió durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a la implementación de esta medida que será obligatoria a partir del 2 de marzo de 2026.
El funcionario indicó que el universo de vehículos que deben contar con SLV es de más de 20 mil y, por ahora, se tienen tres grupos: los que ya cumplieron, los que buscan cumplir con la normativa, pero las condiciones no le son favorables; y los que, según sus palabras, definitivamente no quieren ningún tipo de control.
Suriano dijo que esta medida y otras que buscan hacerle frente al tema de los accidentes que se generan en el país son de importancia y se les debe poner atención porque se está hablando de vidas y familias afectadas.
Para la presente semana está programada una reunión clave entre autoridades del Ejecutivo, diputados y representantes de gremiales de transportistas para evaluar posibles modificaciones en cuanto al uso del SLV.
"Hay tres elementos que esperamos que se aborden: hablar de ampliaciones del plazo, que pasa por la ley misma y va de la mano con el segundo: fecha para implementarlo. Si se aplaza un plazo porque hubo acuerdo, en uno o dos meses más vamos a tener la misma situación. Recordemos que la ley está vigente y lo que corresponde son sanciones. Y la tercera es un diálogo maduro y serio sobre modificaciones a la ley", expresó el funcionario sobre lo que se espera de este diálogo.
Transportistas sin limitadores de velocidad serán sancionados
El Gobierno de Guatemala reforzó su postura con respecto a fortalecer los controles para reducir accidentes de tránsito. En ese contexto, anunció que se aplicarán sanciones a los transportistas que incumplan el lineamiento de colocar el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en sus unidades.
En enero pasado, Suriano indicó que a lo largo de los años han surgido diferentes argumentos y excusas para no implementarlo, pero ya existen las resoluciones correspondientes en el Ministerio de Comunicaciones para que se pueda sancionar.
De acuerdo con el viceministro, una de las formas para poder incidir directamente en el control en carretera es la velocidad, pues abre la posibilidad de poder controlar un autobús o cualquier vehículo de carga pesada.
Por ello, compartió que se tienen acciones específicas enfocadas en la seguridad para los pasajeros:
- Controles más focalizados y efectivos para verificaciones precisas.
- Mayor aplicación de sanciones para promover un transporte responsable.
- Reducción de riesgos en carreteras y fortalecimiento de la seguridad del usuario.