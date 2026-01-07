Sancionarán a transportistas sin limitadores de velocidad

El Gobierno de Guatemala reforzó este miércoles, 7 de enero, su postura con respecto a fortalecer los controles para reducir accidentes de tránsito. En ese contexto, anunció que desde enero de 2026 se aplicarán sanciones a los transportistas que incumplan el lineamiento de colocar el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en sus unidades.
El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, indicó que esta acción se suma a otras medidas enfocadas en brindar mejores condiciones de seguridad al transporte vial en el país. Sus declaraciones se dieron durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde enfatizó que los transportistas deben cumplir la norma vigente, de lo contrario, deberán enfrentar las consecuencias.
El funcionario recordó que uno de los elementos que conlleva el decreto No. 45-2016, con el reglamento establecido por medio del acuerdo gubernativo 38-2019, es el Sistema Limitador de Velocidad (SLV), pero que pocas acciones se han dado para su implementación.
Indicó que una de las formas para poder incidir directamente en el control en carretera es la velocidad, pues abre la posibilidad de poder controlar un autobús o cualquier vehículo de carga pesada. Sin embargo, en la actualidad solo son 300 las unidades que cuentan con el sistema limitador.
En ese sentido, expuso que desde 2024 se empezó con los procesos respectivos, lo que siguió en 2025 cuando se implementaron mesas de trabajo coordinadas. "Hoy, en enero de 2026, se inicia el proceso de sanciones a todos aquellos que no tengan el SLV", dijo.
"Este mes empezaremos a sancionar aquellos buses y transporte pesado que la ley manda que debe tener el sistema de control de velocidad. (...) No contar con el SLV puede llevar a cancelar las licencias, que es una de las grandes demandas que tiene la población", anunció.
A criterio de Suriano, a lo largo de los años han surgido diferentes argumentos y excusas para no implementarlo, pero ya existen las resoluciones correspondientes en el CIV para que se pueda sancionar.
Asimismo, el viceministro indicó que se cuenta con más de 100 empresas privadas autorizadas, dejando en claro que no es un monopolio, así que mencionó que las mismas pueden acordar qué dispositivo utilizar dependiendo de la tecnología de cada bus o transporte de carga.
Fortalecimiento de controles a buses
El viceministro del CIV dio a conocer que, luego de que la actual administración inició con la recuperación de la Dirección General de Transportes (DGT), se duplicó el monto de multas que fueron aplicadas en carreteras, respecto a años anteriores.
"Esto significa que se están realizando más controles por medio de personal de la DGT, se está coordinando adecuadamente con Provial y otras acciones. Estamos siendo certeros en la aplicación de la norma", mencionó al respecto.
Compartió que se tienen acciones específicas enfocadas en la seguridad para los pasajeros:
- Controles más focalizados y efectivos para verificaciones precisas.
- Mayor aplicación de sanciones para promover un transporte responsable.
- Reducción de riesgos en carreteras y fortalecimiento de la seguridad del usuario.
En cuanto a las multas, las cifras son las siguientes:
Período 2022 - 2023
- 552 sanciones por un monto de Q6 millones 396 mil.
Período 2024 - 2025
- 963 sanciones por un monto de Q13 millones 966 mil.
Presidente resalta importancia de la seguridad vial
Durante la misma conferencia, el presidente Bernardo Arévalo indicó que un tema que, desafortunadamente, resaltó durante esta temporada de Año Nuevo fueron los accidentes de tránsito. Añadió que "cada vida perdida en las carreteras es una tragedia" y que cada muerte por irresponsabilidad es inaceptable.
"Son demasiadas. Por eso, desde el gobierno hemos estado fortaleciendo acciones que ayudan a prevenir accidentes y ayudan a las empresas que prestan el servicio de transporte a velar por el cumplimiento de las normas básicas de la prestación de ese servicio y que hacen una gran diferencia con lo que sucedía antes de que iniciara la actual administración", concluyó.