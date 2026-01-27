 Multas por no implementar Limitadores de Velocidad
Nacionales

CIV define multas por no presentar certificado de limitadores de velocidad

Transportistas consideran suspender operaciones, pues señalan que "es imposible" atender lo que definieron las autoridades.

A partir de enero de 2026, se iniciarán sanciones a los transportistas que no cuenten con limitadores de velocidad., DGT
A partir de enero de 2026, se iniciarán sanciones a los transportistas que no cuenten con limitadores de velocidad. / FOTO: DGT

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) estableció las multas para quienes no presenten certificado de implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV). Los montos fueron incluidos en el acuerdo ministerial No. 69-2026, publicado este martes 27 de enero en el diario oficial.

El nuevo acuerdo entrará en vigor el 2 de marzo de 2026 y refuerza una normativa que está en funcionamiento desde 2016, orientada principalmente a combatir el exceso de velocidad y reducir la cantidad de accidentes de tránsito en el transporte público de pasajeros y de carga.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la regulación es definir un esquema claro y gradual de sanciones administrativas para quienes incumplan la obligación de instalar el SLV. La medida busca fomentar el respeto por la ley y pone en el centro la protección de la vida en las carreteras del país.

Según el artículo 3, las multas por no presentar el certificado sobre el sistema se aplicarán de la forma siguiente:

  • Cinco salarios mínimos, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, por no haber implementado el Sistema Limitador de Velocidad.
  • Siete salarios mínimos, a partir de seis meses de la entrada en vigencia del acuerdo, por no haber implementado el SLV.
  • Diez salarios mínimos, a partir de un año de la entrada en vigencia del presente acuerdo, por no haber implementado el SLV.

La cartera de Comunicaciones señaló que la puesta en marcha de esta medida tendrá impactos directos en la seguridad vial, entre los cuales mencionó:

  •     Ayuda a disminuir los accidentes causados por exceso de velocidad.
  •     Protege la integridad de pasajeros, peatones y conductores por igual.
  •     Promueve una cultura enfocada en la prevención y la responsabilidad al volante.
  •     Ofrece certeza jurídica sobre las consecuencias de no cumplir con la normativa.

Transportistas consideran suspender operaciones

El representante de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, Gamaliel Chin, se pronunció tras la publicación del Ministerio de Comunicaciones sobre la vigencia del acuerdo de implementación del SLV y las sanciones por incumplimiento.

El entrevistado indicó que se está considerando suspender operaciones desde la vigencia de esa normativa porque, según sus palabras, "es imposible" atender lo que definieron las autoridades. "No se tiene los instrumentos y la cobertura para la implementación", expresó.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

