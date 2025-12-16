 Operativo contra taxis piratas: 100 multas y una detención
Nacionales

Acciones contra taxis "piratas" dejan como resultado 100 multas y una detención

El operativo contra taxis no autorizados se llevó a cabo en la capital y Mixco.

Acciones contra taxis "piratas" en la calzada Roosevelt., Juan Carlos Chanta/EU
Acciones contra taxis “piratas” en la calzada Roosevelt. / FOTO: Juan Carlos Chanta/EU

Las autoridades implementaron este martes, 16 de diciembre, un operativo en diferentes sectores de la calzada Roosevelt, en áreas de Mixco y la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de verificar que los taxis que circulan en la zona cuenten con la autorización correspondiente y que no estén siendo utilizados para cometer acciones illícitas.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y la Fiscalía Municipal de Mixco, llevó a cabo estas acciones de identificación de vehículos y conductores de taxis no autorizados que transitan en las distintas calles y avenidas.

En las acciones también participó personal de la Dirección de Análisis Criminal, Dirección de investigaciones Criminalísticas, Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito de Mixco.

"Las diligencias se desarrollan en seguimiento al pago del aguinaldo, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los guatemaltecos", expresó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Resultado de los operativos

Como resultado de los operativos interinstitucionales, se confirmó la captura de un hombre señalado del delito de extorsión. Al identificarlo, se determinó que tenía vínculos con hechos ilícitos, por lo que fue puesto a disposición de los órganos de justicia.

De igual forma, las autoridades identificaron a 302 personas y 219 vehículos; asimismo, se consignaron siete licencias y se impusieron 107 remisiones y multas.

El Ministerio Público reiteró que con estos hechos busca prevenir y contrarrestar hechos delictivos en los sectores intervenidos, especialmente durante las fiestas navideñas y de fin de año, en beneficio de la población.

Este tipo de operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos estratégicos del país, como parte de los planes de seguridad preventiva durante la temporada de mayor circulación de personas y dinero. De esta manera, se prevé fortalecer la seguridad ciudadana.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

