Prórroga a Implementación de Reductores de Velocidad para Transportistas

El presidente del Congreso, Luis Contreras, se reunió este viernes, 27 de febrero, con varios transportistas como seguimiento a la aplicación de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que obliga al transporte colectivo y de carga contar con reductores de velocidad.
En ese sentido, Contreras explicó que el próximo martes, 3 de febrero, estarán presentando una iniciativa de ley que da una prorroga para dicha implementación hasta el 31 de marzo del 2027, considerando que a la presente fecha las circunstancias técnicas, administrativas, económicas y operativas han dificultado la implementación integral del Decreto Número 45-2016 del Congreso de la República y sus reformas
Con dicha prorroga se busca garantizar una aplicación ordenada, técnica y jurídicamente segura del Sistema de Limitador de Velocidad, para los vehículos de transporte colectivo y de carga en todo el territorio nacional.
El presidente del Congreso aseguró que sostuvo una plática con el presidente Bernardo Arévalo sobre la posibilidad de otorgar una prórroga ante el posible rechazo y protestas de los transportistas. "Él quería que no se dieran huelgas y le estamos dando una salida legítima", agregó.
Poco avance en instalación de reductores de velocidad
Recientemente, la Dirección General de Transporte informó que, a pocos de días de vencerse el plazo para la aplicación de la referida ley, registra 13 mil 091 vehículos que ya cuentan con el sistema de reducción de velocidad. De acuerdo con la entidad, 522 corresponden a transporte colectivo y 12 mil 569 pertenecen a transporte de carga.
El viceministro de Transporte de la cartera de Comunicaciones, Fernando Suriano, se refirió durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a la implementación de esta medida que será obligatoria a partir del 2 de marzo de 2026.
El funcionario indicó que el universo de vehículos que deben contar con SLV es de más de 20 mil y, por ahora, se tienen tres grupos: los que ya cumplieron, los que buscan cumplir con la normativa, pero las condiciones no le son favorables; y los que, según sus palabras, definitivamente no quieren ningún tipo de control.
El funcionario resaltó que esta medida y otras que buscan hacerle frente al tema de los accidentes que se generan en el país son de importancia y se les debe poner atención porque se está hablando de vidas y familias afectadas.
