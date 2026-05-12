Incendio consume bodega en carretera a El Salvador

Los Bomberos Voluntarios continúan durante la madrugada de este martes, 12 de mayo, trabajando en la extinción de un incendio declarado en una bodega y venta de productos al mayoreo ubicada en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador.
De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se originó en el interior de dos locales comerciales situados en el tramo hacia San José Pinula, donde las llamas consumieron gran cantidad de mercadería almacenada.
Elementos de la Estación Central, así como de las compañías 50 y 117 de la referida institución, se encuentran en el lugar realizando labores de combate y control del fuego para evitar que las llamas se propaguen hacia estructuras cercanas.
Hasta el momento no se han reportado víctimas; sin embargo, las autoridades mantienen el área bajo resguardo mientras continúan las labores de combate del incendio para poder pasar a la fase de enfriamiento y evaluación de daños.