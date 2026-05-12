 Incendio consume bodega en carretera a El Salvador
Nacionales

Incendio consume bodega en carretera a El Salvador

La emergencia se registra en el kilómetro 16.5, donde los socorristas llevan más de tres horas trabajando.

Compartir:
El fuego consume dos locales comerciales, incluida una bodega, en la ruta a El Salvador. , Bomberos Voluntarios
El fuego consume dos locales comerciales, incluida una bodega, en la ruta a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios continúan durante la madrugada de este martes, 12 de mayo, trabajando en la extinción de un incendio declarado en una bodega y venta de productos al mayoreo ubicada en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se originó en el interior de dos locales comerciales situados en el tramo hacia San José Pinula, donde las llamas consumieron gran cantidad de mercadería almacenada.

Elementos de la Estación Central, así como de las compañías 50 y 117 de la referida institución, se encuentran en el lugar realizando labores de combate y control del fuego para evitar que las llamas se propaguen hacia estructuras cercanas.

Hasta el momento no se han reportado víctimas; sin embargo, las autoridades mantienen el área bajo resguardo mientras continúan las labores de combate del incendio para poder pasar a la fase de enfriamiento y evaluación de daños.

En Portada

Guatemala confirma la presencia de Arévalo en la cumbre iberoamericana de Madridt
Nacionales

Guatemala confirma la presencia de Arévalo en la cumbre iberoamericana de Madrid

06:42 AM, Mayo 12
Incendio consume bodega en carretera a El Salvadort
Nacionales

Incendio consume bodega en carretera a El Salvador

06:28 AM, Mayo 12
Cámara capta cómo robamotos actúan en solo 15 segundos en Antigua Guatemalat
Nacionales

Cámara capta cómo robamotos actúan en solo 15 segundos en Antigua Guatemala

07:43 AM, Mayo 12
Sergio Ramos alcanza un acuerdo para adquirir el Sevillat
Deportes

Sergio Ramos alcanza un acuerdo para adquirir el Sevilla

07:32 AM, Mayo 12
Hansi Flick confirma que renovará con el Barcelonat
Deportes

Hansi Flick confirma que renovará con el Barcelona

07:02 AM, Mayo 12

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos