Robamotos captados en Antigua Guatemala

Un video que circula en redes sociales mostró el momento exacto en que dos presuntos robamotos sustraen una motocicleta en menos de 15 segundos frente a un domicilio en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
El robo ocurrió específicamente en la aldea San Juan Gascón y quedó captado por cámaras de seguridad instaladas en el sector. En las imágenes se observa cómo los delincuentes actuaron de manera coordinada para llevarse el vehículo de dos ruedas.
Según el video, los sospechosos se conducían en una motocicleta roja y primero pasaron vigilando el área. Sin embargo, no se detuvieron debido a que varias personas ingresaban al inmueble donde estaba estacionada la motocicleta.
Tras alejarse por unos momentos y esperar a que el lugar quedara desolado, los sujetos regresaron para ejecutar el robo.
Las grabaciones muestran que el acompañante, quien vestía una sudadera negra con capucha, descendió de la motocicleta con un objeto punzocortante en la mano. En cuestión de segundos logró encender la moto estacionada y huyó del lugar.
Mientras tanto, su cómplice fingió continuar en sentido contrario para no levantar sospechas; sin embargo, metros adelante retornó para escapar detrás del otro sujeto.
Datos de la moto robada
La página de Facebook "Biker En Casa Te Esperan Cuidate" difundió el video junto con la información de la motocicleta robada, con el objetivo de que ciudadanos puedan ayudar a localizarla.
MOTO ROBADA
- Antigua Guatemala, Sacatepéquez
- Aldea San Juan Gascón
- Pulsar NS200
- Placa: 056KYD
Cualquier información será de mucha ayuda por si alguien logra verla. Gracias".
Robo de motos en Guatemala
El robo de motocicletas en Guatemala continúa en aumento. De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público (MP) y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), este tipo de delitos ha incrementado significativamente en los últimos años, especialmente en la Ciudad de Guatemala, donde los casos crecieron un 74% durante los últimos cinco años.
Actualmente, se estima que a nivel nacional se denuncian más de 13 robos de motocicletas cada día.
Recomendaciones para evitar el robo de motocicletas
- Utilizar candados de disco, cadena o sistemas de seguridad adicionales.
- Estacionar la motocicleta en lugares iluminados y concurridos.
- Instalar dispositivos GPS para facilitar su localización.
- Evitar dejar la moto sola por períodos prolongados frente a viviendas o comercios.
- Colocar alarmas antirrobo o interruptores de encendido ocultos.
- Verificar constantemente si personas sospechosas vigilan el área.