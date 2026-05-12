 Motorista choca y su moto termina colgada de un semáforo
Viral

Video muestra cómo una moto terminó colgada en un semáforo tras brutal choque

Difunden grabación del brutal accidente que lanzó una moto hasta un semáforo.

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Motocicleta quedó incrustada en un semáforo., Redes sociales.
Motocicleta quedó incrustada en un semáforo. / FOTO: Redes sociales.

Salió a la luz el video del momento exacto del brutal choque entre un automóvil y un motorista que terminó con la motocicleta colgada en un semáforo en Delta, Canadá.

El percance ocurrió el pasado sábado 9 de mayo en la intersección de Surrey y Delta, sobre Scott Road, donde cámaras de seguridad captaron cómo una motorista que circulaba a gran velocidad terminó impactándose de frente contra un automóvil que pretendía virar en dicho lugar.

Las primeras imágenes del accidente rápidamente se volvieron virales debido a lo inusual de la escena. En ellas se observaba la motocicleta suspendida y atorada en la estructura del semáforo, lo que llevó a muchos usuarios a cuestionar si las fotografías eran reales o incluso si habían sido creadas con inteligencia artificial.

Sin embargo, el nuevo clip difundido recientemente despejó las dudas. En el video se aprecia que, tras el fuerte choque, el motociclista salió proyectado varios metros sobre la avenida, mientras que la unidad dio múltiples giros en el aire antes de quedar incrustada en el poste del semáforo.

De acuerdo con reportes de medios locales, el exceso de velocidad habría sido uno de los factores determinantes del accidente, aunque las autoridades no han confirmado si el automóvil o la motocicleta circulaban por encima del límite permitido.

Tras la colisión, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece con vida. Por otro lado, el conductor del automóvil gris resultó ileso.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos policiales para atender la situación y realizar las investigaciones correspondientes.

VIDEO: motocicleta quedó incrustada en un semáforo tras fuerte choque

Impactante choque dejó una motocicleta colgando sobre un semáforo.

Luego de la difusión del accidente, bomberos de Delta, pertenecientes a la sección local 1763 de la IAFF, utilizaron sus redes sociales para recordar a la ciudadanía la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar tragedias similares.

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