 Motocicleta quedó incrustada en semáforo tras fuerte choque
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VIDEO: motocicleta quedó incrustada en un semáforo tras fuerte choque

Impactante choque dejó una motocicleta colgando sobre un semáforo.

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Violento accidente lanzó una motocicleta hasta un semáforo., Captura de pantalla video de X.
Violento accidente lanzó una motocicleta hasta un semáforo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Delta, Canadá, se volvió viral en redes sociales luego de que una motocicleta terminara incrustada y suspendida sobre un semáforo tras un violento choque con un automóvil deportivo.

Las imágenes del hecho sorprendieron a miles de usuarios debido a la forma en que la motocicleta quedó atrapada en posición vertical sobre la estructura metálica del semáforo, una escena poco común que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y medios internacionales.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, el motociclista sufrió heridas de gravedad, aunque se encuentra fuera de peligro. Por su parte, el conductor del vehículo involucrado resultó ileso.

Automóvil quedó severamente dañado 

Testigos del accidente relataron que tras escuchar el fuerte impacto observaron un automóvil severamente dañado en medio de la vía, pero no lograban ubicar la motocicleta hasta que levantaron la vista y descubrieron que había quedado colgando sobre el semáforo.

La policía acordonó el área para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente cómo ocurrió el choque ni qué provocó que la motocicleta terminara suspendida a varios metros de altura.

Los videos del accidente continúan generando reacciones en redes sociales por lo aparatoso e inusual de la escena.

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