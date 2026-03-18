 Transición TSE: Nuevos magistrados se reúnen con salientes
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TSE arranca transición con planificación electoral y análisis de recursos

Los magistrados entrantes y salientes del Tribunal Supremo Electoral sostuvieron una reunión de trabajo.

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El Congreso de la República juramentó esta semana a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el período 2026-2032, con lo cual quedó en firme la designación de las nuevas autoridades de la referida institución. Los profesionales deberán asumir cargos el próximo 20 de marzo y el proceso de transición con la anterior magistratura ya arrancó.

En horas de la mañana de este miércoles, 18 de marzo, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades entrantes y salientes del órgano electoral con el objetivo de abordar una serie de temas prioritarios para la entidad.

Tras finalizar el acercamiento, el magistrado titular electo, Quelvin Jiménez, brindó detalles a los medios de comunicación sobre los puntos a los cuales se les dio seguimiento. Explicó que se hizo la presentación del plan operativo preelectoral y se discutió la planificación presupuestaria para el presente año. Sobre este último punto, compartió que se dará seguimiento en el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas Públicas.

Asimismo, mencionó que se inició con el análisis del plan para el próximo proceso de Elecciones Generales y la programación con respecto a este evento. También, se conocieron puntos relacionados con temas informáticos de las votaciones de 2027.

Los togados también compartieron información durante la reunión acerca del plan nacional de empadronamiento y abordaron las metas que se buscan alcanzar.

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032

Los cinco magistrados titulares y cinco suplentes deben asumir funciones en los próximos días.

Nuevas autoridades electorales

Los nuevos magistrados del TSE que asumirán el cargo en los próximos días son:

Titulares

  • Mario Alexander Velásquez Pérez.
  • Roberto Estuardo Morales Gómez.
  • Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
  • Karin Virginia Romero Figueroa.
  • Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Suplentes

  • Giovanni Francisco Soto Santos.
  • Joaquín Rodrigo Flores Guzmán.
  • Francisco Javier Puac Choz.
  • Sergio Amadeo Pineda Castañeda.
  • Alfredo Skinner - Klée Arenales.

La designación del tribunal electoral es trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, de acuerdo a expertos, principalmente después de los ataques contra los resultados de los comicios de 2023 por parte del Ministerio Público.

* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

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