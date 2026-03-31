 OEA pide transparencia en elecciones de fiscal y rector Usac
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OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemala

La OEA enfatizó que la evaluación de méritos y honorabilidad de los candidatos no debe ser un trámite formal, sino un proceso verificable.

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Integrantes de la Misión de Observación de la OEA durante una visita a la sede de la CSJ, donde se estaban recibiendo expedientes por parte de la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General, el 19 de febrero de 2026 en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Integrantes de la Misión de Observación de la OEA durante una visita a la sede de la CSJ, donde se estaban recibiendo expedientes por parte de la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General, el 19 de febrero de 2026 en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó este martes su tercera visita oficial a Guatemala con un llamado urgente a garantizar la legitimidad en la elección del nuevo fiscal general y del rector de la única universidad pública del país.

El organismo regional, que vigila estos procesos a solicitud del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, subrayó en un comunicado que la Comisión de Postulación para la Fiscalía General debe realizar una deliberación "sustantiva y objetiva" sobre los aspirantes.

Durante 2026, Guatemala enfrenta la renovación de las altas cortes y entes de control, como la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, el Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General, en procesos marcados por denuncias de corrupción y tráfico de influencias.

Dicha Comisión de Postulación a Fiscal General tiene la tarea de entregar una nómina de seis candidatos al presidente Arévalo de León, quien deberá nombrar antes del 16 de mayo al sucesor de Consuelo Porras, actual fiscal general sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.

En ese sentido, la OEA enfatizó que la evaluación de méritos y honorabilidad de los candidatos no debe ser un trámite formal, sino un proceso verificable que responda a las exigencias de la ciudadanía.

La OEA pide criterios objetivos en la elección del fiscal general de Guatemala

El pronunciamiento surge tras la promoción de un recurso de amparo que pretende excluir a aspirantes que han desempeñado funciones en la administración de justicia como jueces o magistrados.

Misión destaca necesidad de transparencia en elección en Usac

La Misión consideró "indispensable" que la estatal Universidad de San Carlos cuente con todos sus cuerpos electorales acreditados para la elección de rector prevista para el próximo 8 de abril.

El organismo advirtió que la integración completa de los órganos electorales de la universidad pública es necesaria para reducir riesgos de impugnación en un proceso históricamente marcado por la conflictividad.

La Universidad de San Carlos es una pieza clave en el andamiaje institucional guatemalteco, pues su facultad para integrar comisiones de postulación y órganos colegiados le permite influir directamente en la designación de funcionarios de las altas cortes y entes de control.

Finalmente, la OEA saludó la reciente instalación del nuevo Tribunal Supremo Electoral y la juramentación de la nueva Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso.

La Misión expresó su expectativa de que la toma de posesión de la máxima corte de Guatemala, prevista para el 14 de abril, se realice "sin obstáculos ni interferencias" que afecten la continuidad institucional del país.

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