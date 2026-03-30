Guatemala registra primeras dos muertes por sarampión

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó las dos primeras muertes por sarampión en Guatemala. Los casos corresponden a menores de edad que comenzaron a presentar síntomas entre finales de febrero y los inicios de marzo.
La información compartida por la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo indica que el primero de los casos corresponde a un bebé de 11 meses, cuya madre también dio positivo en la prueba PCR que se le practicó para detectar la referida enfermedad. Su fallecimiento ocurrió en un área comunitaria del departamento de Quiché durante la semana epidemiológica nueve.
Mientras tanto, el segundo caso es de un menor de 10 meses residente en el departamento de Guatemala. Empezó con síntomas, que incluían una erupción en la piel el 27 de febrero de 2026. Su prueba de PCR dio positivo para sarampión y, sumado a ello, padecía de una cardiopatía congénita. Estuvo hospitalizado durante nueve días; sin embargo, falleció en la semana epidemiológica 10.
La cartera de Salud detalló en su última actualización que actualmente se registran 3 mil 594 casos de sarampión a nivel nacional. Los departamentos con mayor incidencia son:
- Guatemala
- Sololá
- Totonicapán
- Huehuetenango
- Quiché
Estrategias para combatir el sarampión
El Ministerio de Salud mantiene una estrategia de "vacunación de bloqueo" para interrumpir la transmisión y recordó que el último gran brote en el país ocurrió en 1990.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el pasado 3 de febrero en una "alerta epidemiológica" que "el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, constituyó una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros", por lo que instó a reforzar la vigilancia y la vacunación de rutina.
De acuerdo con la OPS, en el 2025 se registraron en el continente 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.
México, fronterizo con Guatemala, acaparó en el 2025 la mayoría de casos, 6.428 incluyendo 24 muertes; seguido de Canadá con 5.436 contagios y dos defunciones, y Estados Unidos de América con 2.242 casos y tres fallecimientos.
Antes de que comenzara la vacunación masiva en 1980, el sarampión mataba a 2,6 millones de personas al año en todo el mundo, 12.000 de ellas en las Américas, recuerda la OPS.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7