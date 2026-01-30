 Visitas domiciliarias para prevenir el sarampión
Nacionales

Salud realiza visitas de casa en casa para prevenir el sarampión

Hasta ahora, el país registra 109 casos positivos de sarampión.

Equipos del Ministerio de Salud realizan la búsqueda de casos de sarampión., MSPAS
Equipos del Ministerio de Salud realizan la búsqueda de casos de sarampión. / FOTO: MSPAS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha reforzado las acciones después de que se detectaran casos de sarampión en el país. Entre estas, continúa la búsqueda activa de posibles personas afectadas y se promueve la vacunación.

El primer contagio del que se tuvo conocimiento en e país corresponde a un paciente masculino, originario y residente en El Salvador, quien participó en un evento religioso masivo que se llevó a cabo en el departamento de Sololá en diciembre de 2025.

Después de confirmarse ese primer caso, se han detectado hasta la fecha un total de 109 a nivel nacional, la mayoría vinculados con el foco de origen que fue esa actividad, ya que tuvo participación de aproximadamente 2 mil personas de Guatemala y otros países de Centroamérica.

Búsqueda de casos y vacunación

Ante el riesgo potencial de contagios, el MSPAS ha dado respuesta con la verificación del estado de salud de quienes podrían haber tenido algún tipo de exposición a la enfermedad. En ese sentido, se llevan a cabo análisis a quienes presentan síntomas y se ha hecho el llamado a la población para que acuda a los servicios de salud, de ser necesario.

Según detalló la cartera, como parte de las medidas de prevención, los equipos también realizan la búsqueda activa de casos de sarampión con barridos documentados y jornadas de vacunación con visitas casa por casa, para proteger a la comunidad.

"Se insta a madres, padres y encargados a llevar a niñas y niños a vacunar contra el sarampión. Completar el esquema de vacunación es fundamental para prevenir la enfermedad y reducir riesgos", destacó la entidad.

Acerca de la enfermedad

El Ministerio de Salud informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación. Sus principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

La institución señaló que, ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.

