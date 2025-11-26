Confirman fuga de reo en cárcel Canadá, en Escuintla

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó este miércoles 26 de noviembre la fuga de un privado de libertad de la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", ubicada en el departamento de Escuintla. Además, brindó detalles de cómo se habría dado la evasión y las medidas que se han tomado ante lo ocurrido.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el funcionario recordó que ayer surgió la noticia de que un reo en la cárcel Canadá no fue localizado durante un conteo que se hizo el pasado lunes en la noche.
Explicó que se trata de Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, condenado a cinco años de prisión por promoción y estímulo a la drogadicción. Estaba por cumplir su sentencia, específicamente el 22 de enero de 2026, así que le quedaba aproximadamente un mes y 24 días para completarla.
Indicó que al notar su ausencia no se tenía todavía toda la información, además de que les parecía "bastante extraña" la forma en que se habría dado la fuga de esta persona, porque enfatizó que no se trata de un reo de alto perfil.
"La información que tuvimos en un principio fue que posiblemente esta persona todavía se encontraba en el centro Penitenciario. Se ordenó un operativo para localizarlo, pero no se logró ubicar", dijo.
Según Villeda, les llamaba la atención la modalidad que aparentemente implementó para huir, porque la información inicial decía que había puesto una escalera en la malla electrificada y esta le había servido de aislante para poder saltar la malla.
Sin embargo, consideró que ello no era posible porque el voltaje es tan alto que no es posible acercarse a cierta distancia sin que se sienta el impacto de la electricidad de esta cerca que rodea el centro penitenciario.
Lanzan alerta tras no ubicar a reo y relevan a autoridades
Se empezó a hacer toda la investigación, pues no se tenía claro si esta persona en realidad se había fugado o si se encontraba en la prisión todavía. "Pero, no hemos encontrado rastros en el lugar, asumimos que se ha fugado", expresó.
Según el ministro, investigando de manera más detallada, se presume que se fugó por un sector donde no existe actualmente una malla electrificada, pero hay una garita dentro del centro de detención que está cerca y que, en su opinión, es difícil que alguien salga sin que el guardia de seguridad lo note.
"Al final de cuentas, hemos dado la voz de alarma de que esta persona está fugada y andamos en su búsqueda y captura", aseguró.
Como consecuencia, los encargados del centro de detención fueron relevados y permanecen reconcentrados en la subdirección operativa del Sistema Penitenciario. Además, Gobernación ya ha puesto las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se pueda hacer la investigación correspondiente.
Finalmente, Villeda señaló que esta situación refleja la necesidad de retomar el control de los centros de detención y de hacer una reforma que permita tener un sistema penitenciario confiable donde las personas cumplan sus condenas y se lleve a cabo el proceso de rehabilitación.