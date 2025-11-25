Activan protocolos por reo no hallado en cárcel de Escuintla

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) implementó este martes, 25 de noviembre, un operativo en busca de un privado de libertad que no fue localizado durante un conteo en la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", ubicada en el departamento de Escuintla.
Los equipos están verificando las diferentes áreas de la cárcel para intentar encontrarlo en el interior y, hasta ahora, las autoridades no han confirmado que se trate de una evasión.
El director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López, dio a conocer que luego de un conteo de los privados de libertad se estableció que el reo Berni Alexander Ixcamil Alvarenga, de 25 años de edad, no estaba presente.
El individuo guarda prisión por estar sindicado de los delitos de promoción o estímulo a la drogadicción, hurto agravado y hurto en grado de tentativo.
El funcionario dijo que giró instrucciones para que se llevarán a cabo los protocolos de seguridad en el centro de privación de libertad para establecer su paradero.
Además, aseguró que, hasta este momento, no es posible confirmar una evasión, puesto que "los indicios no son creíbles". Expuso que el sistema de malla electrificada es "imposible de violentar", tal y como ocurrió la semana pasada donde un privado murió electrocutado al intentar darse a la fuga.
Por ello, se lleva a cabo un operativo a gran escala en el interior del centro, ya que podría estar en el interior del penal. "Los resultados los estaremos dando al concluir el operativo", indicó López al respecto.
Reo fallece al intentar escapar de cárcel
La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó el pasado viernes 21 de noviembre el fallecimiento de un privado de libertad que se encontraba recluido en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en Escuintla.
Según los reportes preliminares, el interno perdió la vida tras intentar cruzar la malla electrificada instalada en el cerco perimetral como medida de seguridad del centro de detención.
El privado de libertad fue identificado como Carlos Coy, de 20 años, quien aparentemente intentaba escapar del recinto cuando quedó atrapado en esta estructura de seguridad.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7