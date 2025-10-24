 Marco Antonio Villeda: Nuevo ministro de Gobernación
Arévalo juramenta a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación

Villeda y dos viceministros se suman este viernes a la cartera del Interior.

El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación., Gobierno de Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Marco Antonio Villeda como ministro de Gobernación. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, juramentó este viernes 24 de octubre a Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación, También se suman a la cartera dos viceministros.

La presentación oficial de la nueva cúpula se hizo esta mañana durante la conferencia "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde el mandatario indicó que la llegada de Villeda a su gabinete es la muestra de la renovación que se está iniciando.

El mandatario resaltó que un Gobierno se caracteriza por los desafíos que enfrenta, sino por la forma como los resuelve. En ese sentido, añadió que esta administración decidió mirar al pueblo a los ojos, aceptar el desafío y actuar de manera decidida por la seguridad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.

Asimismo, en el marco de la crisis por la fuga masiva de reos, añadió que se presenta a este nuevo equipo a cargo de Gobernación que continuará con la tarea de gestionar la recaptura de los prófugos y fortalecer las instituciones, especialmente el Sistema Penitenciario.

De acuerdo con Arévalo, la institución  fue depurada por completo tras lo ocurrido, ya que no solo se cambió la cúpula, sino también el equipo técnico a cargo del Sistema Penitenciario. Y serán los nuevos funcionarios que hagan los estudios necesarios sobre los movimientos y cambios que se deben hacer.

Por su parte, Villeda describió su nombramiento como ministro como un nuevo desafío, pues hasta ayer había pasado 30 años impartiendo justicia y dictando sentencias. En tanto, reiteró su compromiso con el país y con continuar aplicando sus conocimientos a favor de Guatemala.

Villeda expuso que se trabajará con inteligencia para aislar a presos de alto perfil, se avanzará en la construcción de una nueva cárcel, como ya se había anunciado por parte del Gobierno, ye reforzará el trabajo con socios internacionales.

Las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación, encabezadas por Marco Antonio Villeda, tras ser juramentadas por el presidente Bernardo Arévalo. - Gobierno de Guatemala

Perfil de Villeda Sandoval

El Ejecutivo compartió detalles del perfil del nuevo ministro de Gobernación:

  • Juez de carrera con más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial.
  • Ha desempeñado cargos como: juez internacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras; magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, juez de Extinción de Dominio y profesor universitario.
  • Es abogado y notario.
  • Posee una maestría en Derecho Penal.
  • Estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

Viceministros se suman a Gobernación

El Gobierno también anunció los nombramientos de los siguientes viceministros:

Viceministro de Seguridad:

  • Estuardo Roberto Solórzano Elías: Más de 40 años de experiencia, ex viceministro de Seguridad en 2009, oficial de Policía con curso de Formación del Cuerpo Nacional de Policía de España, director de investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público hasta 1999, exinspector general del Sistema Nacional de Seguridad y con experiencia en gerencia de seguridad e el sector privado.

Viceministro Antinarcóticos:

  • Víctor Hugo Cruz Reynoso: Más de 18 años de experiencia en seguridad fronteriza en puertos de entrada terrestre, aéreos y marítimos, licenciatura en Criminología y Criminalística, catedrático universitario en la Escuela de Criminología, experto en aduanas, con experiencia en gerencia y desarrollo de proyectos para agencias del Estado en unidades especializadas en investigación de redes criminales, fundador y encargado de la unidad especial de búsqueda de fugitivos.

