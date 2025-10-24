Arévalo anuncia nuevas autoridades de Gobernación

El Gobierno de Guatemala oficializó este viernes, 24 de octubre, el nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación, encabezadas por el juez Marco Antonio Villeda Sandoval, quien asumirá como titular de la cartera. Asimismo, se integran dos viceministros.
Los funcionarios se suman al Gabinete del presidente Bernardo Arévalo después de que sus antecesores quedaran fuera de sus cargos tras ser aceptadas sus renuncias debido a la crisis generada por la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes II.
Villeda y los viceministros de Seguridad, Estuardo Solórzano; y de Antinarcóticos, Víctor Cruz, fueron presentados esta mañana por Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.
El mandatario resaltó que un Gobierno se caracteriza por los desafíos que enfrenta, sino por la forma como los resuelve. En ese sentido, añadió que esta administración decidió mirar al pueblo a los ojos, aceptar el desafío y actuar de manera decidida por la seguridad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.
Añadió que, por ello, se ha establecido la recaptura de los fugados como primera prioridad, y ya son cuatro los que han vuelto tras las rejas.
Además, expresó: "Hoy, me complace presentar al nuevo equipo del Ministerio de Gobernación que llevará adelante esta tarea. Los tres integrantes serán juramentados oficialmente luego de La Ronda, lo que marcará el inicio de esta nueva etapa para esta institución", expresó
Al respecto, el gobernante indicó que en esta decisión tampoco "les tembló el pulso", pues fue depurada por completo la institución, ya que no solo se cambió la cúpula, sino también el equipo técnico a cargo del Sistema Penitenciario. Y serán los nuevos funcionarios que hagan los estudios necesarios sobre los movimientos y cambios que se deben hacer en el conjunto de instituciones bajo su cargo.
Con respecto a Villeda, el gobernante indicó que es un ejemplo de la renovación que se impulsa. Según indicó, es un hombre que ha hecho de la honestidad su carrera. Ha sido juez por 30 años y su reputación lo antecede. Ha dedicado su vida al sistema de justicia, fue juez de extinción de dominio y juez penal. "Sabe perfectamente lo que es enfrentarse a las pandillas, crimen organizado y el combate a la corrupción", enfatizó.
"Sobre todo, sabe tomar decisiones guiadas únicamente por un criterio: la justicia", continuó Arévalo. A la vez que enfatizó que estas son las cualidades por las que lo fue escogido el juez, ya que consideran que llevará como corresponde al Ministerio de Gobernación que desde ahora queda bajo su liderazgo.
Ministro de Gobernación priorizará renovación del Sistema Penitenciario
Villeda aseguró que su nombramiento como ministro representa, sin duda, un nuevo desafío para él. Indicó que, hasta ayer, pasó 30 años aplicando las leyes, dictando sentencias, haciendo de la justicia y la verdad sus "brújulas". En tanto, ante este cambio agradeció a Arévalo por honrarlo con esta responsabilidad y permitirle ir poniendo su conocimiento y experiencia al servicio del país.
El ministro designado reiteró su compromiso con el país, el pueblo de Guatemala y su seguridad es absoluto, acciones que calificó como concretas. A la vez, destacó que será su primera prioridad retomar el control y renovar el Sistema Penitenciario.
En ese sentido, se nombrarán nuevos directores del Sistema Penitenciario y se tendrá un nuevo equipo con un compromiso renovado con la seguridad de Guatemala. Las nuevas autoridades se anunciarán próximamente.
Villeda expuso que se trabajará con inteligencia para aislar a presos de alto perfil, se avanzará en la construcción de una nueva cárcel, como ya se había anunciado por parte del Gobierno, ye reforzará el trabajo con socios internacionales.