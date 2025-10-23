 Marco Villeda es juramentado como ministro de Gobernación
Nacionales

Marco Antonio Villeda es juramentado como ministro de Gobernación

El juez recibió un permiso de la CSJ para ausentarse de sus funciones, por lo que pudo asumir en la cartera del Interior.

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación,
Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación / FOTO:

El Ejecutivo confirmó que este jueves, 23 de octubre, fue juramentado Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación. Además, se indicó que será presentado oficialmente como integrante del Gabinete durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.

El juez fue notificado en las últimas horas con respecto a un permiso que le otorgó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ausentarse de sus labores como integrante del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala.

En ese contexto, Villeda acudió esta tarde a la Secretaría General de la Presidencia para ser juramentado en el cargo de titular del Interior. Aunque era esperado por periodistas en las afueras de la institución, evitó brindar declaraciones.

Tras el retiro del funcionario de la sede, el Gobierno brindó la información al respecto de su presencia en el lugar e indicó que fue juramentado; sin embargo, minutos después Julio Lara, del equipo de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que "por error" se brindó tal confirmación.

El nuevo funcionario llega en sustitución de Francisco Jiménez, quien quedó fuera del puesto de ministro después de que el presidente Bernardo Arévalo aceptara su renuncia y la de dos de sus viceministros tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II.

Al hacer el anuncio, el mandatario indicó que lo ocurrido en el Sistema Penitenciario es "inaceptable" y consideró necesarios los cambios, así como la implementación de nuevas medidas de seguridad, incluida la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad y un censo de la población privada de libertad.

Aunque el cambio de autoridades se anunció desde la semana pasada, Jiménez permaneció en el cargo como ministro en funciones. Según indicó en su momento el Gobierno, estaría a la cabeza de la institución hasta que pudiera asumir su sucesor.

Arévalo acepta renuncia de autoridades de Gobernación y da a conocer medidas en materia de seguridad

El mandatario confirmó la salida del ministro Francisco Jiménez de la cartera de Gobernación, así como de los viceministros Claudia Palencia y José Portillo.

Perfil de Villeda Sandoval

El Ejecutivo compartió detalles del perfil del nuevo ministro de Gobernación:

  • Juez de carrera con más de 30 años de experiencia en el Organismo Judicial.
  • Ha desempeñado cargos como: juez internacional de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras; magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, juez de Extinción de Dominio y profesor universitario.
  • Es abogado y notario.
  • Posee una maestría en Derecho Penal.
  • Estudios de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

