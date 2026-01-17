 Agente de Presidios en estado de gestación es liberada
Nacionales

Agente de Presidios en estado de gestación es liberada de motín

Bomberos Voluntarios la trasladaron hacia un centro asistencial para ser evaluada por personal médico.

Compartir:
Bomberos Voluntarios siguen en calidad de prevención fuera de los penales con motín., Bomberos Voluntarios.
Bomberos Voluntarios siguen en calidad de prevención fuera de los penales con motín. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

En el marco de los motines en tres cárceles del país, los Bomberos Voluntarios reportaron que una mujer que trabaja como agente de Presidios fue liberada y llevada a un centro hospitalario para ser evaluada por personal médico.

Sin embargo, por el momento se desconoce de que centro carcelario fue evacuada la mujer y hacia que centro asistencial fue trasladada. La mujer embarazada estuvo retenida al menos 10 horas durante este sábado (17/10/2025) en medio de la crisis que se vive por el motín de reos en tres centros carcelarios.

A eso de las 8:00 horas empezaron a circular rumores de disturbios en la cárcel Renovación 1, Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y Fraijanes II, en donde se reportaron varios trabajadores de Presidios retenidos por reos que piden el traslado de líderes pandilleros.

Al menos tres horas después, las autoridades confirmaron los hechos, por medio de un comunicado en el que relataron que el conflicto se centraba en las tres cárceles citadas. Por el momento, los reos mantienen el control de estos tres penales, porque mantienen como rehenes a varios guardias.

Guardias piden que se negocie con los reclusos

En videos que circularon en redes sociales, algunos guardias retenidos pidieron a las autoridades poner atención a las demandas de los privados de libertad, porque su vida está en peligro. Algunos argumentaron que son padres de familia y por eso todavía no quieren morir como consecuencia de los motines.

En ese tema, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, responsabilizó a los privados de libertad de lo que le pueda pasar a los agentes y advirtió que un ataque armado en contra de las fuerzas de seguridad obligará a responder al fuego.

Villeda argumento que se mantiene un diálogo por la vida de los agentes retenidos, pero que no negociará con las peticiones de los reos, porque ellos están cumpliendo con una pena tras haber causado mucho dolor a las familias guatemaltecas por los crímenes perpetrados.

Despliegan helicópteros en Escuintla en el marco de un motín

Vecinos comparten videos de la llegada de helicópteros a Escuintla, en el marco de los motines en tres cárceles del país.

En Portada

Marco Antonio Villeda: No vamos a negociar con terroristast
Nacionales

Marco Antonio Villeda: "No vamos a negociar con terroristas"

03:09 PM, Ene 17
Realizan exhibición personal por siete guardias tomados como rehenes en Renovación 1t
Nacionales

Realizan exhibición personal por siete guardias tomados como rehenes en Renovación 1

04:04 PM, Ene 17
Álvaro Arbeloa defiende a Florentino Pérez y Vinícius tras abucheos t
Deportes

Álvaro Arbeloa defiende a Florentino Pérez y Vinícius tras abucheos

02:44 PM, Ene 17
Muere famoso cantante que apoyó a Cazzu en polémica con Ángela Aguilar y Nodalt
Farándula

Muere famoso cantante que apoyó a Cazzu en polémica con Ángela Aguilar y Nodal

03:55 PM, Ene 17

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolVenezuelaReal MadridLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos