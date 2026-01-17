Agente de Presidios en estado de gestación es liberada

En el marco de los motines en tres cárceles del país, los Bomberos Voluntarios reportaron que una mujer que trabaja como agente de Presidios fue liberada y llevada a un centro hospitalario para ser evaluada por personal médico.
Sin embargo, por el momento se desconoce de que centro carcelario fue evacuada la mujer y hacia que centro asistencial fue trasladada. La mujer embarazada estuvo retenida al menos 10 horas durante este sábado (17/10/2025) en medio de la crisis que se vive por el motín de reos en tres centros carcelarios.
A eso de las 8:00 horas empezaron a circular rumores de disturbios en la cárcel Renovación 1, Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y Fraijanes II, en donde se reportaron varios trabajadores de Presidios retenidos por reos que piden el traslado de líderes pandilleros.
Al menos tres horas después, las autoridades confirmaron los hechos, por medio de un comunicado en el que relataron que el conflicto se centraba en las tres cárceles citadas. Por el momento, los reos mantienen el control de estos tres penales, porque mantienen como rehenes a varios guardias.
Guardias piden que se negocie con los reclusos
En videos que circularon en redes sociales, algunos guardias retenidos pidieron a las autoridades poner atención a las demandas de los privados de libertad, porque su vida está en peligro. Algunos argumentaron que son padres de familia y por eso todavía no quieren morir como consecuencia de los motines.
En ese tema, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, responsabilizó a los privados de libertad de lo que le pueda pasar a los agentes y advirtió que un ataque armado en contra de las fuerzas de seguridad obligará a responder al fuego.
Villeda argumento que se mantiene un diálogo por la vida de los agentes retenidos, pero que no negociará con las peticiones de los reos, porque ellos están cumpliendo con una pena tras haber causado mucho dolor a las familias guatemaltecas por los crímenes perpetrados.