Autoridades despliegan helicópteros en Escuintla por motín

Vecinos del departamento de Escuintla reportaron la presencia de helicópteros de las fuerzas de seguridad durante el mediodía de este sábado (17/01/2026), en el marco de un motín en el penal Renovación I. En imágenes compartidas, se logra apreciar que las aeronaves descendieron en el estadio municipal Armando Barillas, de la cabecera departamental de Escuintla.
En otras imágenes del penal se logra ver como varios reclusos tomaron el control y subieron a una de las torres de control para gritar consignas. Al menos dos de ellos visten chalecos antibalas de guardias de Presidios que permanecen retenidos como rehenes.
Otros reclusos visten el tradicional traje anaranjado, mientras el humo continúa en el centro carcelario. Otra foto compartida desde el lugar de los hechos muestra como uno de los ambientes de la cárcel prende en llamas.
En tanto, en la Ciudad de Guatemala, Bomberos Municipales reportaron que activaron sus protocolos en apoyo a un motín confirmado en el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18 capitalina.
Bomberos Municipales en alerta por motín
La entidad de socorro de la capital compartió imágenes en las que sus unidades de emergencia permanecen afuera del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 ante cualquier emergencia que se pueda confirmar por la tensión que se vive en las cárceles del país.
La entidad explicó que trabaja para dar apoyo a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), en caso de ser necesario. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas heridas o fallecidas en este centro carcelario.
Otros cuerpos de socorro como la Cruz Roja Guatemalteca mantienen presencia en el lugar y en otros penales. Las cárceles en las que se reportan los amotinamientos son el Preventivo de la zona 18, Fraijanes II, en el municipio con el mismo nombre y Renovación 1 de Escuintla, antes llamada infiernito.