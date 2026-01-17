Confirman disturbios en Renovación 1 y en el Preventivo

Autoridades confirmaron que un incendio se originó en el interior de la cárcel Renovación 1 durante la mañana de este sábado (17/01/2026), aunque se desconocen las causas del mismo. Otros encargados en el tema reportaron que también hay disturbios en el sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18.
De la misma manera, las fuentes hablaron de otras revueltas en la cárcel de Fraijanes II. Por el momento, las autoridades del Ministerio de Gobernación aún no se han expresado al respecto.
Tras una consulta, el vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, se limitó a explicar a Emisoras Unidas Digital que hay unidades de emergencia trabajando en el sector de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, aunque aún se desconocen detalles del evento.
Los encargados de la información en el Ministerio de Gobernación afirmaron que están trabajando en el tema y que más adelante estarán ampliando la información.
Con información de la periodista Dayana Rashón de Emisoras Unidas FM.
Algunos hechos en las cárceles durante 2025
Durante el año pasado se registraron varios eventos de amotinamiento en diferentes cárceles del país. Uno de ellos ocurrió en el centro de corrección para menores en conflicto con la Ley Penal de Gaviotas, de la zona 13 capitalina. Además, en un sanitario del centro preventivo de la zona 18 fue localizado un guardia fallecido el pasado 6 de noviembre de 2025.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Voluntarios, la institución fue notificada con respecto a una emergencia que se había registrado en la referida prisión, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar, en esa fecha del año pasado.
Las autoridades añadieron que este caso sería sometido a investigación. Sin embargo, los cuerpos de socorro especificaron que el fallecido fue encontrado en un sanitario designado para los guardias y que tenía una herida de bala en la cabeza, específicamente en la región del cráneo.