Explosión en cohetería afecta viviendas en Chimaltenango

Elementos de Bomberos Voluntarios de varias compañías fueron movilizados con recursos de ambulancia, motobombas y camiones abastecimiento hacía el cantón La Libertad, ubicado en la zona 3 de Parramos, en el departamento de Chimaltenango. En el lugar, sucedió una explosión en el interior de una fábrica y venta de productos pirotécnicos.
Luego de realizar la evaluación e inspección en la zona de impacto, se estableció de que no hay ninguna persona herida ni fallecida.
Fueron reportadas, cuatro viviendas con daño estructural luego de que sucediera la explosión.