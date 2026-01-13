 Persona con quemaduras tras explosión en San Raymundo, Guatemala
Nacionales

Persona con quemaduras tras explosión en San Raymundo, Guatemala

El incidente ocurrió en una venta y fábrica de productos pirotécnicos.

El paciente herido tras la explosión en San Raymundo fue ingresado al hospital Roosevelt., Bomberos Voluntarios
El paciente herido tras la explosión en San Raymundo fue ingresado al hospital Roosevelt. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una explosión se registró este martes, 13 de enero, en un inmueble ubicado en la aldea Pamoca, en el municipio de San Raymundo, Guatemala, donde funciona una fábrica artesanal y venta de productos pirotécnicos. Una persona resultó herida en el marco de este incidente.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, el hecho ocurrió en horas de la mañana. Cuando los vecinos se preparaban para iniciar una jornada más de labores, de repente fueron sorprendidos por un fuerte estruendo.

Al observar que se trataba de una explosión seguida por un incendio en una cohetería, de inmediato los habitantes solicitaron la presencia de los cuerpos de socorro que llegaron a bordo de varias unidades.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que en este lugar había una persona lesionada, por lo que le brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente la trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

"El paciente presentaba quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, por lo que fue necesario su ingreso a un centro asistencial para recibir la atención médica correspondiente", explicó Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.

