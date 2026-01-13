 Congreso aprueba acuerdo para conformar postuladora de fiscal
Nacionales

Congreso aprueba acuerdo para conformar Comisión de Postulación de Fiscal General

El período de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, concluye en mayo de 2026.

Sesión extraordinaria en el Congreso de la República de Guatemala el martes 13 de enero., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sesión extraordinaria en el Congreso de la República de Guatemala el martes 13 de enero. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Pleno del Congreso de la República aprobó este martes 13 de enero el Acuerdo Legislativo 1-2026, que convoca a la integración e instalación de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026 - 2030.

El tema fue abordado durante la sesión plenaria extraordinaria de esta tarde, en la que se dio lectura al referido acuerdo y se hizo una votación en la que 96 legisladores lo avalaron. De esta manera, se dio inicio al proceso para designar al nuevo titular del ente investigador, conforme lo determina el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

El mandato de la actual jefa del MP, Consuelo Porras, finaliza en mayo del presente año, después de dos períodos consecutivos en el cargo tras haber logrado su reelección en 2022.

Elección del nuevo fiscal general

El documento aprobado señala que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del MP regulan que la comisión de postulación para la conformación de la nómina de candidatos al cargo de fiscal general de la República estará integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside; los decanos de las Facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio.

Agrega que, tras recibir el aval del pleno, procede que se convoque a integrar e instalar la comisión de postulación y que sus integrantes presten juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso.

Asimismo, especifica que los integrantes de la comisión de postulación deben realizar sus funciones conforme la Constitución y demás leyes aplicables.

El fiscal general de la República de Guatemala es electo por el presidente de la República, tomando como base una nómina de seis candidatos propuestos por la comisión de postulación.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
