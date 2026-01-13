Sesión Solemne del Congreso: 14 de Enero 2024

La Comisión Permanente convocó a la Sesión Solemne con motivo de la toma de posesión de la Junta Directiva del Congreso de la República período 2026-2027 y presentación del Informe Anual del Presidente de la República. La misma se llevará a cabo este miércoles 14 de enero, a las 10:00 horas.
Esta actividad marca el inicio del primer período ordinario de sesiones, que se extiende hasta el próximo 15 de mayo, y será el momento en el que asuman funciones las nuevas autoridades del Legislativo, encabezadas por el diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
De esta manera, también comienza el tercer año de labores de la X Legislatura que, según han afirmado los parlamentarios, seguirá impulsando una ruta de trabajo similar a la que se ha visto en los dos anteriores períodos y se dará continuidad a temas prioritarios, como algunas iniciativas de ley que han quedado rezagadas.
De igual forma, se confirmó de parte del Ejecutivo que estará acudiendo el mandatario Bernardo Arévalo a la sede del Parlamento para hacer la presentación oficial de su informe de labores correspondiente al segundo año de Gobierno.
Se espera que este acto protocolario acudan altos funcionarios de Estado, representantes del cuerpo diplomático acreditados en Guatemala y otras personalidades.
Junta directiva 2026-2027 del Congreso
El Congreso de la República eligió a inicios de noviembre pasado a la junta directiva de ese organismo para el período 2026-2027, la cual estará presidida por el diputado Luis Alberto Contreras Colindres, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
La planilla única fue presentada por el parlamentario José Carlos Sanabria, del Movimiento Semilla, y contó con el respaldo de 149 legisladores, quienes en medio de discusiones y pronunciamientos surgidos en el pleno con respecto a lo que se espera de las nuevas autoridades, emitieron sus votos a favor.
Contreras, representante del distrito de San Marcos, sucederá en el cargo a Nery Ramos, quien por dos períodos consecutivos encabezó la junta y continuará siendo parte de la misma, en esta oportunidad como primer vicepresidente.
El nuevo titular del Legislativo ha sido diputado en cinco ocasiones. Ha integrado las VI, VII, VIII, IX y X Legislaturas. En estos períodos ha formado parte del Partido Patriota, Creo y ha sido independiente.
Tras oficializarse su elección, Contreras aseguró que durante su gestión las puertas del Congreso estarán abiertas y permanecerán al servicio de los 159 diputados que lo acompañan en la actual legislatura, del pueblo Guatemala y a la comunidad internacional.
"Compañeros diputados les agradezco de corazón cada voto que me lleva a la presidencia del Congreso. No solo es un honor, sino una responsabilidad compartida, un puente que construiremos juntos en estos tiempos turbulentos. El diálogo no es un lujo, es nuestra herramienta principal", agregó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7