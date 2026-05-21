Martín García nuevo técnico de Deportivo Guastatoya

El Deportivo Guastatoya, que de la mano del argentino Pablo Centrone logró su permanencia en la Liga Nacional, dio a conocer este día a su nuevo cuerpo técnico, el cual los acompañará en la temporada 2026-2027.
"Presentamos oficialmente a nuestro nuevo cuerpo técnico, quienes llegan con compromiso, experiencia y la ilusión de llevar en alto nuestros colores. Martín "El Tato" García, director técnico; Pablo Rodríguez, asistente técnico; y Ricardo Bracamonte, preparador físico", informó el "Pecho Amarillo" en sus redes sociales. Asimismo, deseó éxitos en esta nueva etapa a García, Rodríguez y Bracamonte.
Es de recordar que Martín García fue el director técnico de Cobán Imperial en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde los cobaneros llegaron hasta los cuartos de final, pero perdieron una eliminatoria en dos minutos con dos goles mortales del Deportivo Mixco en el estadio Santo Domingo de Guzmán.
Apuntando al Apertura 2026
El cierre de la campaña 2025-2026 para el Deportivo Guastatoya no fue del todo bueno. Por muchas fechas estuvieron peleando el no descender, algo que lo concretaron en la recta final del campeonato gracias al técnico Pablo Centrone.
Guastatoya clasificó a cuartos de final, ronda donde enfrentó a Municipal, pero previo al partido de ida jugado el jueves 30 de abril, una serie de inconvenientes llevó a Centrone a renunciar al equipo a pocas horas de tal trascendental duelo.
Luis Pedro Molina terminó dirigiendo aquel juego ante Municipal, donde el local cayó 0-1, y en la vuelta, el cual se jugó en la capital, los "Rojos" ganaron 2-0 y con un global de 3-0 clasificaron a semifinales.
Recientemente, el 13 de mayo, Guastatoya oficializó la salida de Centrone.
Para este Apertura 2026, Deportivo Guastatoya busca armarse de la mejor manera para dar pelea, pero en esta oportunidad no en la parte baja de la tabla, sino como aquellas épocas donde era candidato al título.
Por el momento, Guastatoya ha renovado a Víctor Armas hasta el 2027, José Almanza hasta el 2027, Denilson Sánchez hasta el 2029, Emanuel Yori hasta el 2027 y el portero Rubén Escobar hasta el 2027.
Hasta el instante no hay confinación de altas o bajas dentro del "Pecho Amarillo".