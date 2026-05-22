Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San José

Durante las primeras horas de este viernes, 22 de mayo, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 87.5 de la antigua carretera hacia Puerto San José, en jurisdicción del departamento de Escuintla.
Al lugar se movilizaron elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de Masagua, quienes al realizar la evaluación correspondiente localizaron a una mujer fallecida en el lugar del percance.
Los socorristas procedieron a dar aviso a las autoridades competentes para las diligencias respectivas e investigación del hecho.