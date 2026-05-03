 45% de Millennials Usa Vacaciones Para Dormir: ¡Increíble!
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Sabias que el 45% de los millennials usa sus vacaciones para dormir

Cada vez más millennials están dejando de lado los viajes para usar sus vacaciones de una forma inesperada.

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Millennials, Millennials
Millennials / FOTO: Millennials

La tendencia conocida como sleepcation está transformando la manera en que los millennials utilizan sus vacaciones.  Lejos de planear viajes llenos de actividades, un número creciente de personas opta por descansar y dormir como prioridad.

Lo anterior, ha evidenciando un nivel de agotamiento acumulado que ya impacta su estilo de vida. El término sleepcation surge para describir vacaciones cuyo objetivo principal es recuperar horas de sueño y mejorar el bienestar físico y mental.

Este fenómeno responde al estrés laboral, la hiperconectividad y las largas jornadas que caracterizan a esta generación. Datos recientes reflejan la magnitud del cambio: alrededor del 41% de los millennials utiliza sus vacaciones principalmente para dormir, mientras que un 43% incluso decide no viajar y quedarse en casa descansando.

Esta tendencia contrasta con generaciones anteriores, que priorizaban actividades recreativas o turismo tradicional durante sus días libres. El auge del sleepcation también está ligado a una mayor conciencia sobre la importancia del sueño.

Más del fenómeno que afecta a los millennials

Cada vez más personas reconocen que dormir bien no solo mejora el rendimiento diario, sino que también es clave para la salud mental. Por ello, muchos jóvenes buscan alcanzar al menos ocho horas de descanso diarias y reorganizan sus rutinas para lograrlo.

Además, el mercado turístico ha comenzado a adaptarse. Hoteles y resorts han creado experiencias enfocadas en el descanso, ofreciendo habitaciones silenciosas, colchones especializados y programas diseñados para inducir el sueño profundo.

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Sin embargo, esta tendencia también tiene una versión más sencilla: quedarse en casa sin alarmas ni compromisos, priorizando el descanso total. Cabe destacar que, expertos señalan que el fenómeno es una respuesta directa al agotamiento crónico.

Las agendas saturadas, el uso constante de dispositivos electrónicos y la presión laboral han reducido la calidad del sueño, provocando que las vacaciones se conviertan en una oportunidad para "recuperarse" más que para disfrutar. A pesar de sus beneficios inmediatos, algunos especialistas advierten que dormir intensamente durante unos días no compensa la falta de descanso constante.

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