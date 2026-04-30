 Calambres en las piernas de noche: causas y soluciones
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¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Millones de personas se despiertan de madrugada con un dolor agudo en la pantorrilla que no cede.

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Calambres, Calambres
Calambres / FOTO: Calambres

Estás profundamente dormido cuando un espasmo repentino te arranca del sueño. La pantorrilla se contrae con fuerza y el dolor tarda en ceder.  Si te ha pasado, no estás solo: los calambres nocturnos en las piernas son uno de los trastornos del sueño más frecuentes.

Los calambres fectan a personas de todas las edades, aunque son especialmente comunes en personas de mediana edad y adultos mayores Un calambre nocturno en las piernas es un espasmo muscular involuntario que aparece de golpe durante el sueño, generando un dolor intenso que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos.

La región de la pantorrilla es el punto más vulnerable, y los músculos gastrocnemio y sóleo son los que sufren las contracciones con mayor frecuencia, seguidos por los músculos del pie y el muslo. Los calambres nocturnos en las piernas suelen estar relacionados con la fatiga muscular, la deshidratación, ciertos medicamentos o afecciones médicas subyacentes.

La deshidratación es una de las razones más subestimadas: si no se consume suficiente agua o electrolitos durante el día, el riesgo de sufrir calambres aumenta considerablemente. El desequilibrio de minerales también juega un papel clave. Agregar suficiente potasio, calcio y magnesio a la dieta reduce significativamente el riesgo de espasmos musculares nocturnos.

Más de los calambres

Cuando estos electrolitos escasean, los músculos pierden la capacidad de relajarse correctamente después de cada contracción. Otro factor que pocos asocian es la postura al dormir y la tensión acumulada en los tendones.

Con el tiempo, los tendones tienden a acortarse, lo que incrementa el riesgo de calambres.  Además, permanecer de pie durante períodos prolongados a lo largo del día también aumenta la probabilidad de padecerlos en la noche.

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Los medicamentos son otra causa que conviene revisar. Diuréticos, estatinas y ciertos fármacos para el asma pueden elevar el riesgo de calambres musculares nocturnos.  Si los tomas y experimentas estos episodios con frecuencia, vale la pena consultarlo con tu médico.

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