 EN VIVO: Minuto a minuto del Antigua vs. Comunicaciones
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EN VIVO: Minuto a minuto del Antigua vs. Comunicaciones

Sigue todos los detalles estadísticos del partido en este minuto a minuto.

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Antigua recibe a Comunicaciones por el Clausura 2026
Antigua recibe a Comunicaciones por el Clausura 2026 / FOTO: Antigua

Antigua G. F. C., el actual bicampeón nacional, tiene una fuerte serie ante Comunicaciones en cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que ya tuvo una victoria del local Cobán Imperial sobre Deportivo Mixco, por lo que le mete presión al "Panza Verde" de sacar un resultado positivo en casa para marcar una jornada de locales.

Es el momento más crucial para el equipo del argentino Mauricio Tapia, que querrá celebrar un triunfo, y con un marcador holgado, para ir en búsqueda del boleto semifinal del campeonato el fin de semana en la cancha del "Crema", el estadio Cementos Progreso.

Esta serie es de recordar que podría definirse por la mejor posición de los equipos en la tabla de la clasificación general individual, y Antigua no debe fallar porque en ese criterio de desempate está mejor Comunicaciones.  

Guatemala | Liga Nacional - Quarter-finalsGuatemala | Liga Nacional - Quarter-finals
Antigua
Sistema: No disponible
Minuto: 8'
1 - 0
29/04/2026 - 19:00
Actualizar marcador
Comunicaciones
Sistema: No disponible
Competición
Liga Nacional - Quarter-finals - Guatemala
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
No disponible

Incidencias del partido

7'
goal
Gol de Jugador. Comunicaciones deja el marcador 1 - 0 de home

Goles

  • 7'
    Gol
    Jugador (1 - 0) - home

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 20/03
    Comunicaciones
    Comunicaciones 0 - 1 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 29/01
    Antigua
    Antigua 0 - 1 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 17/11
    Antigua
    Antigua 3 - 1 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 14/09
    Comunicaciones
    Comunicaciones 0 - 3 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 30/03
    Antigua
    Antigua 1 - 1 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Antigua

  • 26/04
    Deportivo Achuapa
    Deportivo Achuapa 2 - 2 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 20/04
    Antigua
    Antigua 2 - 1 Malacateco
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Guastatoya
    Guastatoya 3 - 0 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado
  • 12/04
    Antigua
    Antigua 1 - 0 Municipal
    Liga Nacional | Finalizado
  • 04/04
    Aurora F.C.
    Aurora F.C. 0 - 2 Antigua
    Liga Nacional | Finalizado

Últimos de Comunicaciones

  • 26/04
    Malacateco
    Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 21/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
    Liga Nacional | Finalizado
  • 16/04
    Municipal
    Municipal 1 - 0 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado
  • 11/04
    Comunicaciones
    Comunicaciones 1 - 0 Aurora F.C.
    Liga Nacional | Finalizado
  • 05/04
    Mictlan
    Mictlan 1 - 1 Comunicaciones
    Liga Nacional | Finalizado

Estadísticas generales

Antigua
Comunicaciones
2
Tiros de esquina
0
0
Saques de banda
0
0
Tiros libres
0
0
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
14
Ataques
4
12
Ataques peligrosos
4
2
Remates al arco
0
0
Remates desviados
2
76%
Posesión
24%

Alineaciones

Antigua
  • Sin alineación disponible.
Comunicaciones
  • Sin alineación disponible.

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