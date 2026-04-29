EN VIVO: Minuto a minuto del Antigua vs. Comunicaciones

Antigua G. F. C., el actual bicampeón nacional, tiene una fuerte serie ante Comunicaciones en cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que ya tuvo una victoria del local Cobán Imperial sobre Deportivo Mixco, por lo que le mete presión al "Panza Verde" de sacar un resultado positivo en casa para marcar una jornada de locales.
Es el momento más crucial para el equipo del argentino Mauricio Tapia, que querrá celebrar un triunfo, y con un marcador holgado, para ir en búsqueda del boleto semifinal del campeonato el fin de semana en la cancha del "Crema", el estadio Cementos Progreso.
Esta serie es de recordar que podría definirse por la mejor posición de los equipos en la tabla de la clasificación general individual, y Antigua no debe fallar porque en ese criterio de desempate está mejor Comunicaciones.
Incidencias del partido
Goles
-
7'Jugador (1 - 0) - home
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
20/03Comunicaciones 0 - 1 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
29/01Antigua 0 - 1 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
17/11Antigua 3 - 1 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
14/09Comunicaciones 0 - 3 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
30/03Antigua 1 - 1 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Antigua
-
26/04Deportivo Achuapa 2 - 2 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
20/04Antigua 2 - 1 Malacateco
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Guastatoya 3 - 0 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
-
12/04Antigua 1 - 0 Municipal
Liga Nacional | Finalizado
-
04/04Aurora F.C. 0 - 2 Antigua
Liga Nacional | Finalizado
Últimos de Comunicaciones
-
26/04Malacateco 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
21/04Comunicaciones 1 - 0 Guastatoya
Liga Nacional | Finalizado
-
16/04Municipal 1 - 0 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
-
11/04Comunicaciones 1 - 0 Aurora F.C.
Liga Nacional | Finalizado
-
05/04Mictlan 1 - 1 Comunicaciones
Liga Nacional | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
- Sin alineación disponible.