Cobán Imperial saca ventaja en ida de los cuartos de final

El estadio José Ángel Rossi fue el escenario deportivo donde este miércoles 29 de abril se iniciaron las series de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Cobán Imperial, dos veces campeón nacional, se enfrentó al Deportivo Mixco, club que busca sumar su primera corona en el balompié mayor guatemalteco.
En 35 minutos, el equipo del uruguayo Martín "Tato" García prácticamente sentenciaba la serie, situación que le permitió cerrar de mejor manera la parte inicial.
Se jugaba el minuto 10, y Cobán Imperial tenía un servicio de manos, el cual ejecutó el brasileño Janderson Pereira, quien se apoyó con Ángel Cabrera, que tomó el balón y se abrió espacio en el área grande hasta tener el mejor de los ángulos y sacar un izquierdazo que hizo enviar el balón a la parte superior derecha del portero Kevin Moscoso, quien solo acompañó con la vista la trayectoria del esférico.
Al 35, se marcó una falta y se le concedió a los cobaneros un servicio de tiro libre. El ejecutor fue Janderson Pereira, quien buscó sorprender con su remate ya que la distancia era muy lejana del arco de Moscoso.
Pero el experimentado jugador de Liga Nacional sacó un potente remate y envió el esférico a la parte superior izquierda de Moscoso, quien por segunda vez, quedó como una estaca clavada al césped del Verapaz y nuevamente solo acompañó con su vista la ruta de gol de la pelota tocada mágicamente por Janderson Pereira.
Con el 2-0 y faltando 10 minutos por jugarse, Cobán Imperial apostó a buscar la goleada, pero ese tercer tanto no apareció antes de que finalizara el primer tiempo.
Fabricio Benítez se vio obligado a hacer dos variantes: Esnaydi Zúñiga (salió) por Fernando Arce (entró) al 38 y Oscar González (salió) por Kener Lemus (entró) al 39.
El primer tiempo cerró con las amonestaciones de Lui de León, Byron Leal (Cobán Imperial), Esteba García y Facundo González (Mixco).
Ganó Cobán Imperial
Una trascendental jugada ocurrió al 55, cuando el árbitro Bryan López marcó un penalti a favor de Cobán Imperial por el empujón de Nixsón Flores sobre Ángel Cabrera.
Pero en la ejecución del penalti no apareció el asiduo en esos remates: Janderson Pereira; lo hizo Marcos Acosta, quien no pudo vencer a un Kevin Moscoso que en esta oportunidad estuvo a la perfección y salvó de la catástrofe a Mixco.
Esa jugada marcó tanto el partido, que también puede ser fundamental en la serie, ya que deja abierta toda la posibilidad de poder remontar en el duelo de vuelta.
Carlos Flores fue expulsado al 74 dejando en serias complicaciones al cuadro cobanero.
Al final, ganó Cobán Imperial y toma ventaja en la serie de eliminación directa. El partido de vuelta de esta serie se jugará el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el cuadro "Chicharronero" buscará revertir el pésimo partido dado en el estadio cobanero.
Con este marcador, Mixco necesitará ganar por lo mínimo con un 2-0 para igualar la serie y aprovecharse de su ubicación dentro de la tabla de posiciones para logar el boleto semifinalista. También clasificará si gana con diferencia de 3-0.