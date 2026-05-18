Violencia en zona 9: Mujer pierde la vida

Un hecho de violencia se registró en horas de la madrugada de este lunes, 18 de mayo, en la 5ª avenida y 1ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala y dejó como saldo una mujer fallecida. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia.
De acuerdo con el reporte, a la línea de emergencia de la institución ingresaron múltiples llamadas para notificar sobre la presencia de una persona agredida y en estado inconsciente en el referido sector, por lo que se coordinó el envío de unidades de socorro para verificar la situación.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron a una mujer que presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarla, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Tras el análisis preliminar realizado en la escena, los socorristas indicaron que la posible causa de muerte habría sido por lapidación.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades. El área quedó acordonada y bajo resguardo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras fiscales del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.
Hallan cuerpo sin vida envuelto en sábanas en Mixco
Una persona fue localizada sin vida la mañana de este lunes, envuelta en sábanas, en la 6ª avenida y 25 calle de la zona 1, sobre el bulevar hacia Ciudad Satélite, en el municipio de Mixco, Guatemala.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar el cuerpo abandonado en la vía pública. Al lugar acudieron los socorristas, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Tras el hallazgo, se gestionó la presencia de agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizarán las diligencias correspondientes para identificar a la víctima y esclarecer las causas del hecho.
El área permanece cerrada mientras las autoridades desarrollan la investigación.