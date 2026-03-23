Captan a Memphis Depay usando su celular en pleno partido

La reciente polémica protagonizada por Memphis Depay ha vuelto a colocar al delantero neerlandés en el centro de la conversación mediática. Durante el empate 1-1 entre Corinthians y Flamengo por el Brasileirao, el atacante fue captado utilizando su teléfono móvil en el banquillo tras haber salido lesionado en el primer tiempo. La escena, inusual en el fútbol profesional, generó sorpresa tanto en el estadio como en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.
Depay había abandonado el terreno de juego a los 22 minutos debido a molestias físicas y, tras pasar por vestuarios, regresó para acompañar a sus compañeros desde la banca. Fue en ese momento cuando recibió una llamada que decidió atender, permaneciendo varios minutos en el dispositivo hasta que personal del club le solicitó que dejara de usarlo. Aunque el reglamento prohíbe el uso de celulares durante el desarrollo de un partido, su caso no derivó en sanción arbitral, ya que no se encontraba dentro del campo de juego.
Memphis Depay responde
Ante la ola de críticas, el propio jugador ofreció una explicación pública a través de sus redes sociales. Según detalló, la llamada tenía como único propósito comunicarse con el cuerpo médico en los Países Bajos para evaluar su situación física. Además, expresó su frustración por el resultado y dejó claro que su intención era apoyar al equipo pese a la lesión. Sin embargo, el episodio se suma a un contexto ya tenso entre el futbolista y parte de la afición del Corinthians, que cuestiona su elevado salario en medio de las dificultades económicas del club.
En lo deportivo, el rendimiento de Depay en 2026 ha sido discreto, con un solo gol en siete partidos disputados. Aun así, su jerarquía internacional sigue vigente, como lo demuestra su convocatoria por parte del seleccionador Ronald Koeman para los próximos compromisos de los Países Bajos. Más allá del incidente, el neerlandés continúa siendo una figura que no pasa desapercibida, tanto dentro como fuera de la cancha, alimentando el debate sobre su impacto real en el fútbol brasileño.