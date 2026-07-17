La historia personal de Marc Cucurella fuera del Mundial: el aprendizaje que cambió su vida

El defensor de la selección española ha contado en entrevistas cómo acompañar a su hijo Mateo, diagnosticado con autismo, transformó su manera de entender la vida más allá del futbol.

Marc Cucurella vive uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El defensor de la selección española está a las puertas de disputar una final del Mundial 2026, pero fuera de los estadios existe una historia personal que ocupa un lugar fundamental en su vida: el aprendizaje de acompañar a su hijo Mateo.

En distintas entrevistas, el futbolista español ha hablado sobre el proceso que ha vivido junto a su familia desde que conocieron el diagnóstico de autismo de su hijo mayor. Cucurella ha explicado que esa experiencia cambió su forma de ver muchas cosas y le enseñó a valorar aspectos de la vida que van más allá del fútbol.

El jugador ha reconocido que, como padre, uno de los mayores retos ha sido aprender a entender las necesidades de su hijo y encontrar las mejores herramientas para acompañarlo en su desarrollo.

"Cuando tienes un hijo con autismo tienes que aprender a entenderlo", ha explicado Cucurella en conversaciones en las que ha compartido la parte más personal de su vida.

El lateral español también ha contado que al principio su familia tuvo momentos de incertidumbre, especialmente por no saber siempre cuál era la mejor manera de ayudar. Con el tiempo, ese proceso se convirtió en un aprendizaje constante basado en la paciencia, la adaptación y el amor familiar.

Esta etapa personal coincide con un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Cucurella recientemente fichó por el Real Madrid, uno de los grandes desafíos profesionales de su trayectoria, mientras continúa como una pieza importante dentro de la selección española.

Para el defensor, los pequeños avances de Mateo representan grandes victorias. El futbolista ha señalado que esta experiencia le permitió cambiar sus prioridades y comprender que los logros más importantes no siempre llegan dentro de una cancha.

Ahora, mientras prepara con España la final del Mundial 2026 ante Argentina, Cucurella vive uno de los desafíos deportivos más grandes de su carrera. Sin embargo, lejos del fútbol, hay otra historia que lo ha marcado profundamente.

Porque detrás del jugador que busca levantar la Copa del Mundo existe un padre que aprendió que algunas de las batallas más importantes se disputan fuera de los estadios.

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