 Real Madrid ficha al mundialista español Marc Cucurella
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-- Spain Spain Cape Verde Cape Verde --
15 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Real Madrid ficha al mundialista español Marc Cucurella

por Christoper Chang
Marc Cucurella, jugador del Chelsea y de España - instagram @cucurella3
Marc Cucurella, jugador del Chelsea y de España / FOTO: instagram @cucurella3

Marc Cucurella se incorporará al Real Madrid una vez concluya su participación con la selección española en el Mundial 2026.

El Real Madrid anunció este lunes la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, quien se convierte en nuevo jugador del conjunto merengue para las próximas seis temporadas. El acuerdo entre el club blanco y el Chelsea pone fin a la etapa del defensor en la Premier League, donde militó durante las últimas cuatro campañas y logró consolidarse como uno de los futbolistas más destacados en su posición.

La entidad madridista confirmó el fichaje a través de un comunicado oficial, destacando la experiencia y el rendimiento del jugador de 27 años. Actualmente, Cucurella se encuentra concentrado con la selección española en Estados Unidos, donde disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a sus compromisos internacionales, su presentación oficial como futbolista del Real Madrid se realizará una vez concluya la participación de España en el torneo.

Cucurella se encuentra concentrado con España

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la operación se cerró por 55 millones de euros fijos, más otros 5 millones en variables. Con esta incorporación, el Real Madrid refuerza una posición clave de cara a los próximos años, sumando a un jugador con experiencia internacional, capacidad defensiva y una notable proyección ofensiva por la banda izquierda.

El anuncio del traspaso se produce apenas unas horas antes del debut de España en el Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrentará este lunes a Cabo Verde en un encuentro correspondiente al Grupo H, programado para las 10:00 de la mañana. Mientras se prepara para iniciar su camino en la máxima cita del fútbol mundial, Cucurella afronta también un nuevo desafío en su carrera al convertirse en una de las incorporaciones más importantes del Real Madrid para la próxima temporada.

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Cucurella en un entrenamiento con España a horas del debut en el Mundial 2026 - EFE
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