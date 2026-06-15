Real Madrid ficha al mundialista español Marc Cucurella

Marc Cucurella se incorporará al Real Madrid una vez concluya su participación con la selección española en el Mundial 2026.

El Real Madrid anunció este lunes la incorporación del lateral izquierdo español Marc Cucurella, quien se convierte en nuevo jugador del conjunto merengue para las próximas seis temporadas. El acuerdo entre el club blanco y el Chelsea pone fin a la etapa del defensor en la Premier League, donde militó durante las últimas cuatro campañas y logró consolidarse como uno de los futbolistas más destacados en su posición.

La entidad madridista confirmó el fichaje a través de un comunicado oficial, destacando la experiencia y el rendimiento del jugador de 27 años. Actualmente, Cucurella se encuentra concentrado con la selección española en Estados Unidos, donde disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a sus compromisos internacionales, su presentación oficial como futbolista del Real Madrid se realizará una vez concluya la participación de España en el torneo.

Cucurella se encuentra concentrado con España

De acuerdo con información difundida por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la operación se cerró por 55 millones de euros fijos, más otros 5 millones en variables. Con esta incorporación, el Real Madrid refuerza una posición clave de cara a los próximos años, sumando a un jugador con experiencia internacional, capacidad defensiva y una notable proyección ofensiva por la banda izquierda.

El anuncio del traspaso se produce apenas unas horas antes del debut de España en el Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrentará este lunes a Cabo Verde en un encuentro correspondiente al Grupo H, programado para las 10:00 de la mañana. Mientras se prepara para iniciar su camino en la máxima cita del fútbol mundial, Cucurella afronta también un nuevo desafío en su carrera al convertirse en una de las incorporaciones más importantes del Real Madrid para la próxima temporada.

Cucurella en un entrenamiento con España a horas del debut en el Mundial 2026 - EFE

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