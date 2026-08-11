 Resultado Plaza Amador vs. Xelajú, Copa Centroamericana 2026
Deportes

Plaza Amador destroza a Xelajú y lo deja al borde de la elminación

Xelajú sufrió una dolorosa goleada 5-2 ante el Plaza Amador de Panamá y quedó al borde de la eliminación, tras sumar su segunda derrota en la Copa Centroamericana 2026.

Compartir:
Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 - EFE
Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Plaza Amador se impuso 5-2 a Xelajú MC en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Rommel Fernández, correspondiente al Grupo A de la Copa Centroamericana 2026. Ambos equipos llegaban con la obligación de ganar (uno por ser local y otro por perder en su debut), por lo que el duelo representaba una auténtica batalla por mantenerse con vida en el certamen.

El conjunto guatemalteco golpeó primero gracias a Steven Cárdenas, quien adelantó a Xelajú al minuto 21. Sin embargo, Plaza Amador reaccionó justo antes del descanso y le dio la vuelta al marcador en apenas unos minutos. Everardo Rose apareció en dos ocasiones, al 43 y al 45+3, para convertir el 2-1 y permitir que los panameños se marcharan al vestuario con una ventaja que parecía encaminar el partido a su favor.

Xelajú se desplomó en el segundo tiempo

Xelajú no bajó los brazos y encontró nuevamente el empate al minuto 52, cuando Diego Casas marcó el 2-2 y devolvió la esperanza a la escuadra altense. La reacción, no obstante, duró poco. Yoameth Murillo, recién ingresado al terreno de juego, volvió a poner arriba a Plaza Amador al 64. Cuatro minutos después, Daivis Murillo amplió la diferencia con un potente disparo desde fuera del área. El golpe definitivo llegó posteriormente con un autogol del guardameta Minor Álvarez, que terminó sellando el contundente 5-2 para los locales.

La derrota deja a Xelajú MC en una situación crítica, con dos partidos perdidos en igual número de presentaciones y al borde de la eliminación de la Copa Centroamericana, torneo en el que el año pasado alcanzó el subcampeonato.

El equipo guatemalteco tendrá ahora que ganar sus dos compromisos restantes, ambos como local en el Estadio Cementos Progreso: frente a Diriangén la próxima semana y contra Luis Ángel Firpo dentro de dos semanas. Incluso con seis puntos más, Xelajú necesitará una combinación favorable de resultados para aspirar a avanzar, luego de haber caído también ante Alajuelense en su estreno.

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 | EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 / EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 | EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 / EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 | EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 / EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 | EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 / EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 | EFE

Partido entre Plaza Amador y Xelajú MC por la Copa Centroamericana 2026 / EFE

Standings provided by Sofascore

En Portada

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidad

03:42 PM, Ago 11
Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjerot
Nacionales

Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjero

03:35 PM, Ago 11
Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquezt
Nacionales

Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquez

02:38 PM, Ago 11
Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especialt
Farándula

Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especial

03:22 PM, Ago 11
Saprissa golea a Mixco y lo deja prácticamente eliminadot
Deportes

Saprissa golea a Mixco y lo deja prácticamente eliminado

09:58 PM, Ago 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar