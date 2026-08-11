Resultado Plaza Amador vs. Xelajú, Copa Centroamericana 2026

Plaza Amador se impuso 5-2 a Xelajú MC en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Rommel Fernández, correspondiente al Grupo A de la Copa Centroamericana 2026. Ambos equipos llegaban con la obligación de ganar (uno por ser local y otro por perder en su debut), por lo que el duelo representaba una auténtica batalla por mantenerse con vida en el certamen.
El conjunto guatemalteco golpeó primero gracias a Steven Cárdenas, quien adelantó a Xelajú al minuto 21. Sin embargo, Plaza Amador reaccionó justo antes del descanso y le dio la vuelta al marcador en apenas unos minutos. Everardo Rose apareció en dos ocasiones, al 43 y al 45+3, para convertir el 2-1 y permitir que los panameños se marcharan al vestuario con una ventaja que parecía encaminar el partido a su favor.
Xelajú se desplomó en el segundo tiempo
Xelajú no bajó los brazos y encontró nuevamente el empate al minuto 52, cuando Diego Casas marcó el 2-2 y devolvió la esperanza a la escuadra altense. La reacción, no obstante, duró poco. Yoameth Murillo, recién ingresado al terreno de juego, volvió a poner arriba a Plaza Amador al 64. Cuatro minutos después, Daivis Murillo amplió la diferencia con un potente disparo desde fuera del área. El golpe definitivo llegó posteriormente con un autogol del guardameta Minor Álvarez, que terminó sellando el contundente 5-2 para los locales.
La derrota deja a Xelajú MC en una situación crítica, con dos partidos perdidos en igual número de presentaciones y al borde de la eliminación de la Copa Centroamericana, torneo en el que el año pasado alcanzó el subcampeonato.
El equipo guatemalteco tendrá ahora que ganar sus dos compromisos restantes, ambos como local en el Estadio Cementos Progreso: frente a Diriangén la próxima semana y contra Luis Ángel Firpo dentro de dos semanas. Incluso con seis puntos más, Xelajú necesitará una combinación favorable de resultados para aspirar a avanzar, luego de haber caído también ante Alajuelense en su estreno.