Presentan iniciativa de ley de cuidados paliativos

El diputado del Congreso, Obbed Castañasa, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, acompañado por integrantes de la instancia presentó este martes 11 de agosto, ante Dirección Legislativa la iniciativa de ley de cuidados paliativos, que busca garantizar la atención médica gratuita ante enfermedades graves, avanzadas o terminales, complementando el tratamiento de forma social, emocional y psicológica.
La iniciativa buscar priorizar la atención domiciliaria a través de una red de apoyo para cuidadores y profesionales, además de una licencia laboral para dedicarle cuidado a familiares.
El presidente de la Comisión indicó que esta iniciativa fue realizada con el apoyo de médicos, por lo que la Ana Concepción Morales Gramajo, de la unidad de medicina paliativa del Hospital Roosevelt destacó que en Guatemala hay personas con enfermedades graves y que las familias también necesitan del apoyo para adaptarse a los nuevos roles de vida y compras de medicamentos, entre otras circunstancias.
"Una política pública permite que aquello que hoy depende de esfuerzos extraordinarios, de profesionales que pueden convertir progresivamente en un sistema de salud que pueda garantizar la atención para toda la población", manifestó, Morales Gramajo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Roosevelt.
La profesional reconoció que la medicina tiene límites, "Algunas veces podemos curar, a veces no podemos curar, pero lo que no se nos debe olvidar es que mientras exista una enfermedad que sea evolutiva, en ese momento nunca podemos tener el límite de acompañar, esta iniciativa representa una oportunidad histórica", indicó Morales Gramajo.
"En nombre de las familias y personas que enfrentan diariamente los desafíos de una enfermedad crónica avanzada y compleja, hablaré desde mi experiencia como hija y cuidadora en nombre de mi familia, especialmente de mi madre, una adulta mayor que enfrenta la difícil enfermedad de una anomalía cardíaca, esta experiencia nos ha permitido comprender que cuando una persona vive con una enfermedad avanzada, no solamente necesita medicamentos o procedimientos médicos, necesita ser escuchada, comprendida, acompañada en todas las dimensiones de su sufrimiento", manifestó Marta Suseth de León, representante de personas que enfrentan enfermedades no curativas.
Evelio López, quien padece de cáncer y es beneficiado con cuidados Paleativos, indicó que los cuidados Paleativos ayudan a vivir con calidad mientras enfrentan una enfermedad severa, "A mi no me quitaron la esperanza, me devolvieron las ganas de vivir. Vivir con dolor constante intenso, no es solo un problema médico, es una vulneración a nuestros derechos humanos"", manifestó.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*