Juramentarán a miembros de postuladora para elección de Contralor

Durante la Sesión Plenaria de este martes 11 de agosto en el Congreso de la República, el Presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, dio a conocer al Pleno de diputados, que el Congreso ha cumplido con los plazos establecidos para convocar a la juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación de Contralor General de Cuentas.
La comisión tendrá a su cargo presentar al Congreso la nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), sin embargo no se ha recibido notificación oficial de los Contadores Públicos y Auditores electos que integrarán la Comisión de Postulación.
El Presidente del Congreso, hizo el llamado a los parlamentarios a asistir a la trigésimo quinta (35ª) Sesión Ordinaria del jueves 13 de agosto, que se llevará a cabo a las 10 horas, en la cual se prevé llevar a cabo la juramentación respectiva a la Comisión de Postulación.
Durante la sesión de este martes también destacó en primer debate la ley de compensación económica para ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que se estima que fueron más de 500 mil exintegrantes que resguardaron a las comunidades y defendieron a sus familias en los años de 1960 a 1996, reconociendo su participación durante el conflicto armado interno.
Además, Secretaría dio lectura a la iniciativa 6816, que impulsa la ley de aguas, para regular el uso, aprovechamiento, protección y administración del recurso hídrico en el país, así como la creación de una superintendencia del agua como ente rector técnico, con capacidad de elaborar inventarios, llevar un registro único de derechos y calcular un canon diferenciado y una unidad de apoyo de los conflictos del agua, la misma fue remitida a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, informó el Congreso.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*