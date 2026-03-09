Joan Laporta contraataca las declaraciones de Xavi Hernández

El expresidente del FC Barcelona y actual candidato a la reelección, Joan Laporta, respondió con firmeza a las recientes declaraciones de Xavi Hernández sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al club en 2023. Durante un debate electoral frente a Víctor Font, Laporta explicó que la no reincorporación del astro argentino se debió principalmente a factores económicos y a la presión que implicaba volver al club. "A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica", afirmó el dirigente, quien también aseguró que el propio jugador consideró que regresar al Barcelona suponía un entorno demasiado exigente en ese momento.
Laporta relató que el club llegó a preparar un contrato para el futbolista argentino tras las conversaciones entre Xavi y el propio Messi. Según explicó, el documento fue enviado a su padre y representante, Jorge Messi, a mediados de marzo de 2023. Sin embargo, semanas después recibió una respuesta negativa. "En mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami. Le dije que respetaba la decisión", explicó Laporta, quien insistió en que el club hizo todo lo posible para facilitar el regreso del campeón del mundo.
Laporta responde a las declaraciones de Xavi Hernández
Las palabras del dirigente llegan después de que Xavi asegurara en una entrevista que fue Laporta quien "tiró atrás" la operación porque "no quería una guerra con él". El candidato a la presidencia reconoció que esas afirmaciones le afectaron. "Me ha dolido y sorprendido", declaró, aunque añadió que los acontecimientos posteriores le dan tranquilidad. "Los hechos me dan tranquilidad porque hice lo que tenía que hacer", subrayó durante el debate organizado por el grupo Godó.
Laporta también dejó entrever que el exentrenador podría sentirse frustrado por los resultados obtenidos tras su salida del banquillo. "Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana", señaló en referencia al actual técnico, Hansi Flick. Además, criticó que el exjugador se haya posicionado públicamente del lado de Víctor Font, asegurando que el entrenador de Terrassa se ha "dejado utilizar" en medio de la campaña electoral.
Por su parte, Font defendió las palabras de Xavi y elogió su postura. El empresario calificó sus declaraciones como "un acto de valentía y barcelonismo" y sostuvo que muchos aficionados se sienten decepcionados con la situación actual del club. "Miles de culers están tristes por este Barça de unos contra otros, gobernado desde la mentira", afirmó. Asimismo, consideró que romper la relación con Messi, a quien definió como "el mejor jugador de la historia", ha sido una de las decisiones más lamentables que ha vivido el Barcelona en los últimos años.