 Kevin Cordón y Alejandra Portillo serán padres primerizos

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
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South Africa SAO
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Mexico MEX
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South Africa SAO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
Finalizado
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Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
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Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
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Ghana GHA
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Deportes

Kevin Cordón y Alejandra Portillo dan gran noticia a sus seguidores

Acompañada de la canción “Buenas noches Don David”, el badmintonista guatemalteco compartió la noticia más importante de su vida.

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Kevin Cordón y Alejandra Portillo anuncian que serán padre primerizos
Kevin Cordón y Alejandra Portillo anuncian que serán padre primerizos / FOTO: FB: Kevin Cordón
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Con el fondo de la canción "Buenas noches Don David" de Ricardo Arjona, el badmintonista guatemalteco Kevin Cordón y su esposa Alejandra Portillo dieron a conocer públicamente que serán padres primerizos. Una noticia que llena de alegría a los seguidores del deportista chapín que ha llevado la bandera nacional hasta lo más alto de las participaciones internacional.

"Porque fruto del amor que nos tenemos, Martita y yo pronto seremos tres", se escucha en el video que compartió Kevin Cordón, quien seleccionó ropa blanca para dar tan importante noticia.

Cordón aparece de espaldas a la cámara, mientras a su esposa Portillo la tiene de frente, y segundos después le empieza a dar un abrazo, cruzando el brazo derecho sujetando un par de zapatos, y posteriormente, el brazo izquierdo donde muestra la ecografía. 

Luego, ambos usan unas gorras, que al cambiarlas de posición dicen: Mamá y la otra Papá.

El video termina con fotos tomadas en otro escenario donde aparecen felices la pareja mostrando al país y al mundo entero todo lo relacionado con la noticia sobre que serán padres primerizos.

¿Quién es Kevin Cordón?

Kevin descubrió el bádminton a los 11 años en un contexto donde el deporte no era muy popular en Guatemala. A los 15 años disputó su primer torneo internacional y pronto se integró a la selección nacional. Su dedicación y talento lo llevaron a destacar rápidamente a pesar de las limitaciones de recursos en su país.

Kevin Haroldo Cordón Buezo nació en La Unión, en Zacapa, el 28 de noviembre de 1986. Ganó cinco medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, y trece medallas en el Campeonato Panamericano de Bádminton entre los años 2008 y 2025.

Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2008 y 2020. Su mejor actuación fue un cuarto puesto logrado en Tokio 2020 en la prueba individual. Fue el abanderado de Guatemala en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Kevin Cordón protagoniza candente beso con su esposa tras ganar oro en los Juegos Centroamericanos

El campeón guatemalteco decidió saltarse la barda y correr a los brazos de su guapa esposa.

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