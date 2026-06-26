Kevin Cordón y Alejandra Portillo serán padres primerizos

Con el fondo de la canción "Buenas noches Don David" de Ricardo Arjona, el badmintonista guatemalteco Kevin Cordón y su esposa Alejandra Portillo dieron a conocer públicamente que serán padres primerizos. Una noticia que llena de alegría a los seguidores del deportista chapín que ha llevado la bandera nacional hasta lo más alto de las participaciones internacional.
"Porque fruto del amor que nos tenemos, Martita y yo pronto seremos tres", se escucha en el video que compartió Kevin Cordón, quien seleccionó ropa blanca para dar tan importante noticia.
Cordón aparece de espaldas a la cámara, mientras a su esposa Portillo la tiene de frente, y segundos después le empieza a dar un abrazo, cruzando el brazo derecho sujetando un par de zapatos, y posteriormente, el brazo izquierdo donde muestra la ecografía.
Luego, ambos usan unas gorras, que al cambiarlas de posición dicen: Mamá y la otra Papá.
El video termina con fotos tomadas en otro escenario donde aparecen felices la pareja mostrando al país y al mundo entero todo lo relacionado con la noticia sobre que serán padres primerizos.
¿Quién es Kevin Cordón?
Kevin descubrió el bádminton a los 11 años en un contexto donde el deporte no era muy popular en Guatemala. A los 15 años disputó su primer torneo internacional y pronto se integró a la selección nacional. Su dedicación y talento lo llevaron a destacar rápidamente a pesar de las limitaciones de recursos en su país.
Kevin Haroldo Cordón Buezo nació en La Unión, en Zacapa, el 28 de noviembre de 1986. Ganó cinco medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, y trece medallas en el Campeonato Panamericano de Bádminton entre los años 2008 y 2025.
Participó en cuatro Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2008 y 2020. Su mejor actuación fue un cuarto puesto logrado en Tokio 2020 en la prueba individual. Fue el abanderado de Guatemala en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.