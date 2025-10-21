 Kevin Cordón celebra su oro con un beso a su esposa
Kevin Cordón protagoniza candente beso con su esposa tras ganar oro en los Juegos Centroamericanos

El campeón guatemalteco decidió saltarse la barda y correr a los brazos de su guapa esposa.

Bádminton: Kevin Cordón en su final de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Bádminton: Kevin Cordón en su final de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 / FOTO: Alex Meoño

El bádminton guatemalteco volvió a brillar en los Juegos Centroamericanos 2025 gracias a Kevin CordónY es que no solo conquistó la medalla de oro para Guatemala, sino también los corazones de miles de espectadores.

Tras coronarse campeón en una final llena de emoción y técnica impecable, el zacapaneco protagonizó uno de los momentos más comentados del evento: saltó la barda de seguridad para correr hacia su esposa y besarla frente a todos. El gesto espontáneo tomó por sorpresa a los asistentes, quienes estallaron en aplausos al ver la escena.

@josselin_cr_

¡Oro para Guatemala! 🏸🇬🇹🥇 Kevin Cordón es Campeón Centroamericano en la disciplina de Bádminton 👏 ¡Así lo celebró! #OrgulloGT

♬ sonido original - Josselin_cr

Nadie esperaba que, apenas segundos después de su triunfo, Cordón rompiera el protocolo deportivo para celebrar el amor. En cuestión de minutos, el video del beso se viralizó en redes sociales, donde usuarios lo calificaron como "el momento más romántico de los Juegos Centroamericanos".

Muchos internautas incluso compararon la escena con la vez que el cantante Peso Pluma saltó del escenario para saludar a su novia Kenia Os, durante uno de sus conciertos en México.

"Kevin Cordón es nuestro Peso Pluma versión olímpica", comentaron algunos usuarios, destacando la naturalidad y emoción del momento. La victoria de Cordón representa uno de los logros más importantes para la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos 2025, celebrados en Ciudad de Guatemala.

Kevin Cordón y los Juegos Centroamericanos 

El evento reunió a cientos de atletas de toda la región, que compitieron en disciplinas como natación, atletismo, gimnasia, fútbol y bádminton. Gracias a su esfuerzo, Guatemala ha destacado en el medallero general, consolidando su liderazgo deportivo en Centroamérica.

En el caso de Cordón, su triunfo reafirma su estatus como una de las máximas leyendas del deporte nacional, tras haber representado al país en múltiples competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.

El momento del beso entre Kevin Cordón y su esposa quedará como uno de los más memorables de los Juegos Centroamericanos 2025

