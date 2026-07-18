Shakira presenta a las bailarinas que la acompañarán en la final del Mundial 2026

A un día del esperado espectáculo de medio tiempo, Shakira sorprendió al presentar a los bailarines y bailarinas que compartirán escenario con ella tras destacar en el exitoso “Dai Dai Challenge”.

La emoción por la final del Mundial 2026 no solo gira en torno al enfrentamiento entre Argentina y España. También crece la expectativa por el histórico espectáculo de medio tiempo encabezado por Shakira, quien este sábado reveló a los bailarines y bailarinas seleccionados para compartir escenario con ella durante la presentación de "Dai Dai", la canción oficial del torneo.

A través de sus redes sociales, la artista colombiana compartió un video en el que aparece rodeada de los participantes elegidos tras el "Dai Dai Challenge", el reto de baile que impulsó semanas atrás para invitar a seguidores de todo el mundo a crear sus propias coreografías.

Del reto viral al escenario mundial

El "Dai Dai Challenge" fue lanzado poco después del estreno de la canción oficial del Mundial 2026.

La iniciativa, promovida junto con los Ghetto Kids de Uganda, invitó a miles de personas de diferentes países a grabarse bailando la coreografía del tema y compartir sus videos en redes sociales.

Tras revisar cientos de publicaciones, Shakira eligió a varios bailarines que ahora tendrán la oportunidad de presentarse junto a ella frente a más de 80 mil espectadores en el New York New Jersey Stadium y millones de televidentes alrededor del mundo.

"Mañana subiremos al escenario juntos"

La cantante hizo el anuncio mediante un video publicado en Instagram. "Estos bailarines de todo el mundo se unieron a mí en el Dai Dai Challenge, ¡y mañana subiremos al escenario juntos en la final!", escribió la barranquillera junto a las imágenes, donde todos interpretan la coreografía oficial del tema.

La publicación recibió miles de reacciones en pocos minutos y fue celebrada por seguidores que destacaron la oportunidad que Shakira brinda a jóvenes talentos de distintos países.

Ensayos junto a Burna Boy y los Ghetto Kids

Durante los últimos días, Shakira ha compartido distintos momentos de los ensayos del espectáculo.

En varias publicaciones se le ha visto trabajando junto al cantante nigeriano Burna Boy, con quien interpreta "Dai Dai", además de convivir con los integrantes de los Ghetto Kids, el grupo infantil de Uganda que también formará parte de la presentación.

En uno de los videos difundidos desde los ensayos, la artista incluso hizo una broma que rápidamente se volvió viral.

Mientras corregía parte de la coreografía comentó en inglés: "That's messy. I'm not talking about Leo Messi. I'm talking about messy, messy", provocando risas entre el equipo de producción por el juego de palabras entre "messy" (desordenado) y el apellido del capitán argentino.

"Dai Dai", un éxito mundial

La canción oficial del Mundial 2026 continúa consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales del año.

Interpretada por Shakira y Burna Boy, "Dai Dai" fue lanzada en mayo como parte del álbum oficial de la Copa del Mundo y tiene un propósito solidario: todas las regalías apoyan el Fondo FIFA-Global Citizen para la Educación, destinado a facilitar el acceso al futbol y a la educación de calidad para niñas y niños en comunidades vulnerables.

La presentación de Shakira formará parte del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, inspirado en el formato del Super Bowl.

El show tendrá una duración aproximada de 15 minutos y reunirá a artistas internacionales como Burna Boy, además de otras figuras invitadas que participarán durante la ceremonia organizada por la FIFA.

La producción del evento ha sido preparada durante semanas y promete combinar música, danza, tecnología y efectos visuales para convertir la final del Mundial 2026 en una experiencia sin precedentes.

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