 España apoya la estabilización democrática en Guatemala
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España se compromete a colaborar en la estabilización democrática de Guatemala

En una visita oficial a España, el canciller Carlos Martínez se reunió con su homólogo José Manuel Albares.

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez., Ministerio de Relaciones Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez. / FOTO: Ministerio de Relaciones Exteriores

​El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, a quien reiteró el compromiso de España de trabajar conjuntamente "para consolidar la estabilización democrática y el Estado de derecho".

Durante la reunión, que tuvo lugar el martes 12 de mayo en la sede del Ministerio en Madrid, Albares también se comprometió a colaborar en la reducción de las desigualdades de Guatemala y, de hecho, destacó "el compromiso constante de la Cooperación Española con Guatemala".

España, de acuerdo con Exteriores, es el único país europeo que sigue manteniendo su cooperación bilateral sobre el terreno bajo el paraguas del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, que conserva a Guatemala como país prioritario, recordó el Ministerio.

Además, el Marco de Asociación España-Guatemala 2026-2030 está en fase final de revisión y aprobación.

Presencia de Guatemala en cumbre

El canciller guatemalteco también le confirmó a su homólogo que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asistirá el próximo noviembre en Madrid a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, algo que ya había adelantado esta mañana en una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en la capital española.

La cumbre tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

"Es un compromiso de toda la comunidad iberoamericana sacar adelante, de manera conjunta con España, la tarea de que sea un éxito", dijo Martínez en la tribuna sobre esa futura cita en la capital española, considerando que "hay un espacio compartido, el espacio iberoamericano, en donde la cooperación, la relación y la coordinación entre los países es lo más importante".

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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