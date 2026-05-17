 Resultado Sevilla vs. Real Madrid - Jornada 37 LaLiga
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Real Madrid gana su penúltimo partido de la temporada

El Real Madrid derrotó al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán con gol de Vinícius, y cerrará la temporada el próximo fin de semana recibiendo al Athletic Club en el Bernabéu.

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Celebración del Real Madrid ante el Sevilla - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Sevilla / FOTO: Agencia EFE

En una jornada unificada que mantuvo la emoción en distintos escenarios de España, el duelo entre el Sevilla FC y el Real Madrid CF dejó sensaciones encontradas en el estadio Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Aunque LaLiga ya estaba definida, el conjunto andaluz afrontaba el compromiso con la necesidad de asegurar su permanencia en la máxima categoría, mientras que los merengues llegaban sin presión competitiva, pero con el objetivo de cerrar la campaña con una victoria fuera de casa.

El equipo visitante golpeó primero muy temprano en el encuentro. Al minuto 15, Vinícius Júnior aprovechó un mal control dentro del área tras una asistencia de Kylian Mbappé para definir y colocar el 0-1 en el marcador. Ambos futbolistas, que han sido señalados durante gran parte de la temporada debido a la falta de títulos del cuadro blanco, lograron asociarse en una de las pocas acciones de claridad ofensiva del primer tiempo. Con la ventaja mínima, el Real Madrid se marchó al descanso mostrando mayor tranquilidad y control del balón.

Real Madrid gana de visita

En la segunda mitad, el conjunto madridista adelantó líneas e intentó sentenciar el partido en territorio sevillano. Los cambios realizados por el equipo local permitieron una reacción tímida de los andaluces, que buscaron adueñarse del protagonismo y generar peligro frente al arco rival. Sin embargo, la defensa visitante logró mantener el orden y resistir los intentos del Sevilla, que luchó con intensidad pese a la presión de jugarse la permanencia ante su afición.

A pesar de la derrota, el Sevilla mantiene prácticamente asegurada su continuidad en LaLiga, ya que necesitaría una combinación muy desfavorable de resultados y una goleada en contra en la última jornada para perder la categoría. Su cierre de temporada será como visitante frente al RC Celta de Vigo, club que todavía pelea por un boleto a competiciones europeas.

Por su parte, el Real Madrid despedirá la campaña recibiendo al Athletic Club en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro que podría marcar la despedida de varias figuras, incluido el técnico Álvaro Arbeloa.

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