Fatal accidente entre moto y tráiler en Colombia

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que dos personas que viajaban en una motocicleta murieron tras chocar de frente contra un tráiler en una carretera de Colombia. El accidente, ocurrido el pasado fin de semana, se viralizó rápidamente debido a la crudeza de las imágenes y a que el siniestro quedó registrado por una cámara instalada en el vehículo de carga.
La grabación evidencia que el percance ocurrió en un tramo de curvas sobre una carretera de únicamente dos carriles. En la vía se observa claramente una línea continua que prohíbe realizar rebases; sin embargo, segundos antes del impacto, la motocicleta aparece circulando a alta velocidad e invadiendo el carril contrario.
El choque frontal fue inevitable. Tras el fuerte impacto contra el tráiler, el conductor y su acompañante salieron expulsados violentamente de la motocicleta y terminaron cayendo sobre el asfalto.
En el video también se aprecia que el conductor utilizaba casco de protección, aunque este salió desprendido tras el golpe. Por su parte, el acompañante viajaba sin ningún tipo de protección. Ambos sufrieron heridas mortales y fallecieron en el lugar del accidente.
Identifican a tripulantes de la moto
Medios locales identificaron a las víctimas como Juan Esteban Ríos y Eiden David Perea. Mientras tanto, el conductor del tráiler, cuya identidad no fue revelada, quedó a disposición de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
Según reportes difundidos en Colombia, fue el propio piloto del vehículo pesado quien entregó el video a las autoridades para demostrar cómo ocurrió el accidente. En sus primeras declaraciones indicó que el motociclista "no supo tomar la curva", versión que coincide con las imágenes captadas por la cámara.
Hasta ahora se desconoce cuál será la situación legal del conductor del tráiler; sin embargo, el material audiovisual se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación, ya que muestra que la motocicleta habría invadido el carril contrario y circulaba a exceso de velocidad al momento del choque.