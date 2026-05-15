 Motoladrones armados atacan a motorista en zona 1
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¡Terror en el semáforo! Motoladrones armados atacan a motorista en zona 1

Graban momento de pánico en avenida Elena durante intento de asalto.

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Video muestra intento de asalto a motorista en semáforo de avenida Elena., Captura de pantalla video de X.
Video muestra intento de asalto a motorista en semáforo de avenida Elena. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta intentan asaltar a un motorista que se encontraba detenido en un semáforo en rojo, en la avenida Elena y 8ª calle de la zona 1 de la capital.

De acuerdo con las imágenes, el hecho ocurre a plena luz del día cuando la víctima detiene su marcha ante la señal de tránsito. Segundos después, los motoladrones se colocan a su lado de forma sospechosa, aprovechando que el vehículo permanece detenido.

En el clip, que tiene una duración aproximada de un minuto, se observa cómo uno de los individuos desciende de la motocicleta portando un arma de fuego con la aparente intención de intimidar al conductor y despojarlo de sus pertenencias. No obstante, la víctima reacciona de inmediato y se abalanza contra el atacante, lo que provoca un forcejeo en plena vía pública.

Durante el enfrentamiento, el segundo sujeto abandona la motocicleta en la que se desplazaban y ambos terminan agrediendo físicamente al motorista. En medio del caos, el tránsito quedó completamente paralizado en el sector, ya que el incidente se desarrolló inicialmente sobre la calle y posteriormente se trasladó hacia la banqueta.

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Uno de los agresores efectúa un disparo 

En las imágenes también se aprecia el momento en que uno de los agresores efectúa un disparo antes de que ambos huyeran del lugar. A pesar de la gravedad del hecho y de la presencia de varios testigos, no se observa intervención de personas para auxiliar a la víctima.

Según lo que se aprecia en el video, el motorista no habría resultado con heridas de arma de fuego, aunque sí presenta lesiones provocadas por los golpes recibidos durante el ataque. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la llegada de la Policía Nacional Civil ni reportes de atención por parte de cuerpos de socorro en el área.

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