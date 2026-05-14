 Vapulean a presunto motoladrón en zona 6
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VIDEOS. Vecinos retienen y propinan golpiza a presunto motoladrón en zona 6

Difunden imágenes de altercado en sector de buses en la zona 6.

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Vapuleo a presunto motoladrón en la zona 6 capitalina., Captura de pantalla video de Facebook.
Vapuleo a presunto motoladrón en la zona 6 capitalina. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que un hombre, señalado como presunto motoladrón, fue vapuleado por una turba enardecida en el sector de buses de La Parroquia, en la zona 6 capitalina, luego de ser acusado de despojar de su teléfono celular a una joven, según se observa en las grabaciones.

En las imágenes se aprecia cómo el individuo, quien se conducía en motocicleta, es rodeado por varias personas que comienzan a agredirlo físicamente en plena vía pública. El hecho ocurre mientras transeúntes y usuarios del sector observan la escena, generando un ambiente de tensión en la zona.

El incidente, que quedó registrado en distintos videos que ya se han difundido ampliamente en plataformas digitales, muestra el momento en que la situación escala rápidamente hasta requerir la intervención de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes llegaron al lugar para restablecer el orden y hacerse cargo del procedimiento correspondiente.

Sin información oficial de la PNC

Hasta el momento, la PNC no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido ni ha brindado detalles sobre el estado del presunto implicado o las acciones que se seguirán en el caso.

El material audiovisual ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debaten nuevamente sobre los riesgos de la justicia por mano propia y la actuación de las autoridades en hechos de presunta delincuencia.

En Guatemala, este tipo de agresiones no están amparadas por la ley, ya que la justicia por mano propia no es permitida. Las autoridades señalan que cualquier persona detenida en flagrancia debe ser entregada inmediatamente a la Policía Nacional Civil, sin ser sometida a violencia física, ya que quienes participan en estos hechos pueden incurrir en responsabilidad penal.

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